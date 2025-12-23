Haberler

AB'den Danimarka'ya 'Grönland' desteği

AB'den Danimarka'ya 'Grönland' desteği
Güncelleme:
Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a özel temsilci atamasına tepki göstererek, toprak bütünlüğü ve egemenliğe saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a özel temsilci atamasının ardından toprak bütünlüğüne ve egemenliğe saygı duyulması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a özel temsilci atamasına ilişkin açıklama yaptı. Arktik güvenliğinin AB için kilit öncelik olmaya devam ettiğini aktaran von der Leyen, "Toprak bütünlüğü ve egemenlik, uluslararası hukukun temel ilkeleridir. Bu ilkeler yalnızca AB için değil, dünya genelindeki tüm ülkeler için de hayati öneme sahiptir" ifadesini kullandı.

