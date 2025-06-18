AB: İran'da rejim değişikliği, AB'nin üzerinde mutabık kaldığı pozisyon değil

AB: İran'da rejim değişikliği, AB'nin üzerinde mutabık kaldığı pozisyon değil
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Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "mümkün olduğunu" öne sürdüğü İran'da rejim değişikliğinin Birliğin "üzerinde mutabık kaldığı" pozisyon olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "mümkün olduğunu" öne sürdüğü İran'da rejim değişikliği hakkındaki soruyu cevapladı.

"İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ, AB'NİN ÜZERİNDE MUTABIK KALDIĞI POZİSYON DEĞİL"

İran'da rejim değişikliğinin AB'nin "üzerinde mutabık kaldığı" pozisyon olmadığını belirten El Anouni, "Yaptırımlar dahil olmak üzere elimizdeki tüm seçenekleri göz önünde bulundurarak İran'la ilgili endişe duyduğumuz tüm konuları ele almak üzere İran'a yönelik kapsamlı bir politika yaklaşımına bağlıyız." dedi.

AB: İran'da rejim değişikliği, AB'nin üzerinde mutabık kaldığı pozisyon değilAvrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anouar El El Anouni

El Anouni, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın "gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalara" katkıda bulunmak için İran, İsrail, ABD ve Körfez ülkeleri dahil olmak üzere tüm taraflarla temas halinde olduğunu ifade etti.

İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ SÖYLEMLERİ

Başbakan Netanyahu, İran'a 13 Haziran'da başlattıkları geniş çaplı saldırıların ardından 16 Haziran'da düzenlediği ilk basın toplantısında İran lideri Ali Hamaney'e suikastı işaret ederek, "Ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

AB: İran'da rejim değişikliği, AB'nin üzerinde mutabık kaldığı pozisyon değilİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu???????

İsrailli siyasiler İran'da rejim değişikliğini ima eden paylaşımlarda bulunurken, Netanyahu, İran'ın zayıfladığını ve "rejim değişikliğinin mümkün olduğunu" öne sürmüştü. Netanyahu son olarak İran'daki muhaliflere rejime karşı ayaklanma çağrısı yaparak, "İran yeniden büyük olabilir." demişti.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

AB: İran'da rejim değişikliği, AB'nin üzerinde mutabık kaldığı pozisyon değil

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
AB: İran'da rejim değişikliği, AB'nin üzerinde mutabık kaldığı pozisyon değil

İran'da rejim değişikliği hedefine kapılar kapandı
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