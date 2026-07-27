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AB, Fransa ve İspanya'daki orman yangınlarına hava ve kara desteği sağlıyor

AB, Fransa ve İspanya'daki orman yangınlarına hava ve kara desteği sağlıyor
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AB, Fransa ve İspanya’da devam eden orman yangınları nedeniyle AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında hava ve kara desteği gönderdi. Yangınlar, 300 binden fazla kişinin yerinden edilmesine yol açtı. Fransa’ya Çekya, Almanya, Türkiye gibi ülkelerden uçak ve helikopter sevk edildi. İspanya’da da tahliyeler sürüyor.

AVRUPA Birliği (AB), Fransa ile İspanya'da devam eden orman yangınları nedeniyle AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında hava ve kara desteği sağlandığını bildirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Fransa ile İspanya'da devam eden orman yangınlarının Avrupa'daki en büyük tahliye operasyonlarından birine neden olduğu ve iki ülkede 300 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi. Açıklamada, Fransa'da, Çekya, Hırvatistan, Almanya, Portekiz, Slovakya, İsveç ile Türkiye'den 7 uçak ve 4 helikopter konuşlandırıldığı vurgulanarak, uçakların çoğunun rescEU yangın söndürme filosunun bir parçası olduğu ifade edildi.

Bir ülkenin AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında yardım talebinde bulunması halinde talebin mekanizmaya katılan 37 ülkeye iletildiğine dikkat çekilen açıklamada, katılımcı ülkelerin imkanları doğrultusunda uçak, helikopter, itfaiye ekibi, ekipman veya uzman desteği sunduğu, AB Komisyonu'nun ise bu desteğin koordinasyonunu sağladığı ve finansmanına katkıda bulunduğu aktarıldı.

Yetkililer, Fransa'da yıl başından itibaren 98 bin hektardan fazla alanın yandığını, Gironde, Landes ve Var vilayetlerindeki yangınların henüz kontrol altına alınamadığını kaydetti. İspanya'nın Avila bölgesindeki orman yangınından etkilenen yerleşim yerlerinde de tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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