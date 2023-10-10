AB, Balticconnector doğal gaz boru hattı ve iletişim kablolarındaki hasarın kasıtlı eylem olabileceğini soruşturuyor

Avrupa Birliği (AB), Finlandiya ile Estonya arasındaki Balticconnector doğal gaz boru hattı ve denizaltı iletişim kablolarında meydana gelen hasar hakkındaki soruşturmanın 'kasıtlı eylem' varsayımıyla yürütüldüğünü bildirdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, olağan dışı basınç düşüşü sebebiyle vanaları kapatılan boru hattında ve telekomünikasyon kablolarındaki hasarla ilgili Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile görüştü.

Avrupa Birliği (AB), Finlandiya ile Estonya arasındaki Balticconnector doğal gaz boru hattı ve denizaltı iletişim kablolarında meydana gelen hasar hakkındaki soruşturmanın "kasıtlı eylem" varsayımıyla yürütüldüğünü bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, olağan dışı basınç düşüşü sebebiyle vanaları kapatılan boru hattında ve telekomünikasyon kablolarındaki hasarla ilgili Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile görüştü.

Görüşmeleri hakkında yazılı açıklama yapan von der Leyen, "Devam eden soruşturma olası bir kasıtlı eylem varsayımına dayanmaktadır." ifadesini kullandı.

"Kritik altyapının kasıtlı olarak tahrip edilmesine yönelik her türlü eylemi şiddetle kınıyorum." diyen von der Leyen, bunların finansal piyasaların ve küresel ticaretin can damarları olduğunu, bu tür kritik altyapıların Avrupa'da bir yıl içinde ikinci kez zarar gördüğünü hatırlattı.

???????Von der Leyen, AB'nin kritik altyapılara yönelik tehditlere karşı dayanıklılığı arttırmak üzere NATO ile işbirliği yapmaya devam edeceğini bildirdi.

Finlandiya gaz iletim sistemi operatörü Gasgrid, Finlandiya ile Estonya arasındaki boru hattında meydana gelen hasar nedeniyle gaz transferinin durdurulduğu açıklamıştı.

Finlandiya Başbakanı Orpo, hasarın büyük olasılıkla dış etkenlerden kaynaklandığını, araştırmaların sürdüğünü söylemişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO'nun konu hakkında ilgili müttefiklerle bilgi paylaşımı içinde olduğunu, Finlandiya ve Estonya'ya desteğe hazır olduklarını bildirmişti.

Eylül 2022'de Baltık Denizinde Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım doğal gaz boru hattı, meydana gelen patlamalarla hasar görmüştü. Patlamaların sabotajdan kaynaklandığı belirtilmişti.