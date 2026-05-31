Aabf Başkanı Hüseyin Mat: Türkiye'nin Demokratlaşması İçin Güçlü Bir CHP'ye İhtiyaç Var

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun Köln'de düzenlediği festivalde konuşan Genel Başkan Hüseyin Mat, Türkiye'nin demokratikleşmesi için güçlü bir CHP, demokratik kurumlar ve toplumsal muhalefet gerektiğini belirtti. Festivale on binlerce kişi katıldı.

(KÖLN) – Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun (AABF) Köln'de düzenlediği "Birlik Olalım (BE ONE)" festivalinde konuşan AABF Genel Başkanı Hüseyin Mat, Türkiye'nin demokratikleşmesi için güçlü bir CHP'ye, demokratik kurumlara ve toplumsal muhalefete ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nca Köln'de Ren Nehri kıyısındaki ünlü konser alanı Tanzbrunnen'de "Birlik Olalım (BE ONE)" festivali düzenlendi. On binlerce kişinin katıldığı festivalde birlik, dayanışma, demokrasi ve özgürlük mesajları öne çıktı.

Festival öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan AABF Genel Başkanı Hüseyin Mat, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Burada coşku, heyecan ve geleceğe dair umut var. Barış, demokrasi ve özgürlük talebi olan herkes burada. Avrupa'dan ve Türkiye'nin birçok bölgesinden insanların katılması bizleri onurlandırdı" dedi.

Almanya Alevi Kadınlar Birliği (AAKB) Başkanı Özgür Demir de aylar süren hazırlıkların karşılığını aldıklarını ifade ederek, Almanya'nın dört bir yanından ve farklı ülkelerden gelen katılımcılarla birlik ve beraberlik duygusunun güçlendiğini söyledi.

Festival alanında katılımcılara hitap eden Hüseyin Mat, Alevilerin geçmişte ağır bedeller ödediğini ifade ederek, "Bugün burada sadece bir Alevi festivali yapmıyoruz. Faşizme ve gericiliğe karşı bir aradayız. Türkler, Kürtler, Araplar, Ermeniler, Almanlar, Aleviler, Sünniler ve devrimciler burada. Faşizme ve gericiliğe karşı mücadelemizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

AABF'nin yalnızca Alevilerin hak mücadelesi için değil, dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa uğrayanların yanında olmak için mücadele verdiğini vurgulayan Mat, "İnancımız ve değerlerimiz bize mazlumun yanında durmayı görev olarak veriyor. İnsanlara, doğaya ve çevreye yönelik her türlü haksızlığın karşısında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son dönemde yaşanan siyasi gelişmelere de değinen Mat, geçmişte DEM Parti'ye yönelik müdahalelere karşı tavır aldıklarını hatırlatarak, bugün de CHP'ye yönelik müdahaleleri kınadıklarını söyledi.

Türkiye'nin demokratikleşmesi için güçlü bir CHP'ye, güçlü demokratik kurumlara ve toplumsal muhalefete ihtiyaç olduğunu kaydeden Mat, CHP'nin yaşadığı sorunları aşmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Mat, konuşmasının sonunda, "Son dönemde CHP'nin kendi iç tartışmaları nedeniyle Aleviler ve Dersim'de tartıştırılıyor. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Yapacağınız siyasi kavgaların içine Aleviliği ve Dersim'i çekmeyin. Alevilere ve Dersim'e dil uzatanlar bizi karşısında bulur" dedi.

