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96 yaşındaki kadın, vasiyeti üzerine müzik ve dans eşliğinde gömüldü

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Hindistan 'da yaşayan 96 yaşındaki Nagammal, yaşamını yitirdi. Nagammal, cenazesinin üzüntü ve yas yerine dans ve müzikle dolu olmasını istemişti. Bu istek üzerine ailesi, geleneksel halk sanatları, müzik ve dans gösterilerinin yer aldığı neşeli bir kutlama düzenledi. Toplumun tüm üyeleri, Nagammal'in son dileğini yerine getirmedeki samimi çabaları için aileyi takdir etti.

Bir sevdiğimizi kaybettiğimizde, yaşamın en zor zamanlarında üzüntünün yükü çok ağır olabilir. Bu acı içinde, çoğu zaman vefat edenin son isteklerini yerine getirme görevi ortaya çıkar. Tamil Nadu'nun Madurai bölgesinde bir aile, ilginç bir şekilde bir kadının cenaze törenini, onun son dileğini yerine getirmek için neşeli bir kutlamaya dönüştürdü.

Usilampatti'de yaşayan ve tapınak rahibi Paramathadevar'ın dul eşi olan 96 yaşındaki Nagammal, yakın zamanda yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Nagammal vefat etmeden önce, cenazesinin üzüntü ve yas yerine şarkılar ve danslarla dolu olmasını istediğini belirtmişti. Geride iki oğul, dört kız ve 78 torun olmak üzere üç nesil torun ve torun çocukları bıraktı.

Nagammal ölüm döşeğindeyken, cenazesinin gösterişli olmasını ve akrabalarının çeşitli müzik ve dans gösterileri yapmasını istediğini söyledi. Sevdiklerinin kendisine neşeyle veda etmesini diledi.

İsteği üzerine ailesi, köyün çocukları ve torunları tarafından geleneksel halk sanatları, müzik ve dans gösterilerinin yer aldığı canlı ve renkli bir veda partisi düzenledi. Ayrıca Tamil Nadu'nun popüler geleneksel dansı olan Kummi, kadınlar tarafından sergilendi. Ailenin en genç üyeleri bile yeteneklerini sergilemek için çeşitli gösteriler yaptı.

Cenaze töreni olarak başlayan etkinlik, kısa sürede her yıl düzenlenen köy şenliğini andıran neşeli bir kutlamaya dönüştü. Nagammal'in isteği doğrultusunda, torunlar ve torun çocukları dahil tüm aile üyeleri ona veda etti. Son olarak geleneksel yas şarkıları da seslendirildi.

Toplumun tüm üyeleri, Nagammal'in son dileğini yerine getirmedeki samimi çabaları için aileyi takdir etti. Geleneksel ritüelleriyle tanınan bir yerde, Nagammal'in ailesi üzücü ve duygusal bir anı, onun uzun ve mutlu yaşamının kutlamasına dönüştürerek cesaret verici bir örnek oluşturdu.

Sosyal medyada cenaze kutlamalarının görüntü ve videoları viral oldu ve insanlar, kaçınılmaz oldukları için doğal ölümlerin nasıl onurlandırılması gerektiğini konuşmaya başladı.

96 yaşındaki kadın, vasiyeti üzerine müzik ve dans eşliğinde gömüldü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Oksijen israfı bir topluluk

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

normalde hindular ölüleri gömmez yakar demek hindu değilmiş

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