95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth 5 ay sonra ilk kez göründü! Gözlerindeki detay dikkat çekti - Haberler

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95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth 5 ay sonra ilk kez göründü! Gözlerindeki detay dikkat çekti

Haberler.com - Dünya
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, sağlık durumundan dolayı 5 ay sonra ilk kez kamuoyu karşısına çıktı. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden eşi Prens Philip'in anma törenine katılan kraliçenin sol gözünün kıpkırmızı olması dikkatlerden kaçmadı.

Korona virüse yakalanması sonrası eski sağlığına kavuşmakta zorlanan ve bu nedenle birçok etkinliği kaçıran İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçtiğimiz yıl nisan ayında hayatını kaybeden eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in Aziz Peter Kilisesi'ndeki anma programına katıldı.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth 5 ay sonra ilk kez göründü

5 AY SONRA İLK KEZ GÖRÜNDÜ

Son zamanlarda bastonla görüntülenen 2. Elizabeth, böylece 5 ay sonra ilk kez bir etkinliğe katılarak kamuoyu önüne çıktı. Anma programına Galler Prensi Charles, Prens William ve eşi Kate Middleton'ın yanı sıra Kraliyet Ailesi'nin diğer üyeleri de katıldı.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth 5 ay sonra ilk kez göründü

GÖZLERİNİN DURUMU DİKKAT ÇEKTİ

Törende kraliçenin sol gözünün adeta kan çanağı gibi görünmesi dikkatlerden kaçmadı. Ulusal marş sırasında Kraliçe'nin üzüntüsü yüzünden okunurken, bazı yayın kuruluşları kraliçenin gözünü sağlık durumuna, bazıları ise eşi yüzünden duyduğu üzüntüye bağladı.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth 5 ay sonra ilk kez göründü

Haberler.com - Dünya

Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere, Dünya, Haberler

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