8 yaşındaki çocuk, annesinin hayatını kurtardı
Panik atak geçirip bayılan annesini fark eden 8 yaşındaki çocuk, soğukkanlı davranarak yardım çağırdı ve annesinin hayatını kurtardı. O ana ilişkin görüntü viral oldu.
Bir annenin sabaha karşı geçirdiği panik atak ve ardından bayılması, küçük oğlunun hızlı müdahalesi sayesinde faciaya dönüşmeden atlatıldı. Olayın görüntüleri annenin sosyal medya hesabından paylaşılırken kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
HEMEN YARDIM ÇAĞIRDI
Saat 04.00 sıralarında panik atak geçirerek bayılan annesini gören 8 yaşındaki çocuk, durumu fark eder etmez kontrolünü kaybetmeden harekete geçti. Küçük çocuk, yardım çağırarak annesinin hayatta kalmasını sağladı.
"KAHRAMAN" İLAN EDİLDİ
Annenin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, çocuğun yaşına rağmen sergilediği soğukkanlı tavır ve hızlı refleks dikkat çekti. Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken, birçok kullanıcı çocuğun davranışını takdir etti.