8 yaşındaki çocuk, annesinin hayatını kurtardı

Bir annenin sabaha karşı geçirdiği panik atak ve ardından bayılması, küçük oğlunun hızlı müdahalesi sayesinde faciaya dönüşmeden atlatıldı. Olayın görüntüleri annenin sosyal medya hesabından paylaşılırken kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

HEMEN YARDIM ÇAĞIRDI

Saat 04.00 sıralarında panik atak geçirerek bayılan annesini gören 8 yaşındaki çocuk, durumu fark eder etmez kontrolünü kaybetmeden harekete geçti. Küçük çocuk, yardım çağırarak annesinin hayatta kalmasını sağladı.

"KAHRAMAN" İLAN EDİLDİ

Annenin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, çocuğun yaşına rağmen sergilediği soğukkanlı tavır ve hızlı refleks dikkat çekti. Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken, birçok kullanıcı çocuğun davranışını takdir etti.

