ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü
Haberler.com - Emre İliksiz - Dünya
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79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, evinin yakınlarında bisiklet sürerken gazetecilere el salladığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletindeki evinin yakınlarında bisiklet sürdüğü sırada kendisine seslenen kalabalığa selam vermek için durmak istedi. Ancak tam o anda dengesini kaybeden 79 yaşındaki Biden, bisikletten düştü.
DÜŞTÜĞÜ ANLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
O esnada bölgede bulunan vatandaşların ve basın mensuplarının Biden'ın yere düşme anını görmemesi için tedbir alınmasına rağmen, söz konusu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.