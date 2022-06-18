ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü

Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletindeki evinin yakınlarında bisiklet sürdüğü sırada kendisine seslenen kalabalığa selam vermek için durmak istedi. Ancak tam o anda dengesini kaybeden 79 yaşındaki Biden, bisikletten düştü.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

O esnada bölgede bulunan vatandaşların ve basın mensuplarının Biden'ın yere düşme anını görmemesi için tedbir alınmasına rağmen, söz konusu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.