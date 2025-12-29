Haberler

7 polisin yaralandığı DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

Güncelleme:
Yalova'da gerçekleştirilen bir DEAŞ operasyonunda şüphelilerin polise ateş açması sonucu 7 polis memuru yaralandı. Çatışma bölgesinden gelen ilk görüntülere göre; teröristlerin olduğu evin çevresi polis ekipleri tarafından çevrilirken, bölgeden zaman zaman silah sesleri duyuluyor. Öte yandan çatışma anları kameraya yansıdı.

  • Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik bir polis operasyonunda 7 polis memuru yaralandı.
  • Yaralanan 7 polis memurunun hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
  • Operasyon Yalova'nın Elmalık köyünde saat 02.00 sıralarında düzenlendi ve köye giriş-çıkışlar kapatıldı.

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışma sırasında 7 polisin yaralanırken bölgeden ilk görüntüler geldi.

7 POLİS YARALANDI

Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır.Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

7 polisin yaralandığı DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Zaman zaman silah sesleri duyuluyor

OPERASYON SAAT 02.00 SIRALARINDA DÜZENLENDİ

Yalova'da polisinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonun bazı ayrıntıları ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmanın ardından polis ekipleri merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde belirlenen adrese operasyonu gerçekleştirdi. Evden ateş açılmasıyla çatışma yaşandı. Açılan ilk ateş sırasında 7 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

7 polisin yaralandığı DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Zaman zaman silah sesleri duyuluyor

KÖY GİRİŞ ÇIKIŞA KAPATILDI

Evin çevresi polis ekipleri tarafından çevrilirken, bölgeden zaman zaman silah sesleri duyuluyor. Bursa'dan da takviye özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi. Öte yandan polis köye giriş ve çıkışları kapatırken bölgede elektrik ve doğalgaz kesintisine de gidildi.

ÇATIŞMA KAMERADA

Köydeki çatışma saatlerdir sürerken çatışma anları kameralara yansıdı.

7 polisin yaralandığı DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Zaman zaman silah sesleri duyuluyor

