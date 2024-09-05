68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü

68 yaşındaki M. Yunus, 29 Ağustos'ta Peureulak Nehri'nde yüzerken bir timsah saldırısına uğradı. Olay sonrası nehir kıyısında sadece kıyafetleri ve telefonu bulundu.

64 yaşındaki eşi Dimyam, kocası birkaç saat içinde eve dönmeyince endişelendi. Nehre gittiğinde kıyıda kocasının eşyalarını buldu, ancak vücudundan iz yoktu. Bunun üzerine köydeki ailesinden yardım istedi ve polisi aradı.

Kurtarma ekipleri, ertesi gün cansız bedeni kıyafetlerinin bulunduğu yerden yaklaşık bir buçuk kilometre uzakta, nehir aşağı sürüklenirken buldu. M. Yunus'un vücudunun sadece alt kısmı bir ağaç dalına takılı halde bulundu. Üst vücudu, başı ve kolları bulunamadı.

Polis, adamın vücudunun yarısının suda pusuya yatan bir timsah tarafından parçalandığından şüpheleniyor.

Yerel çiftçiler, 31 Ağustos'ta aynı nehir kıyısında bir timsah gördüklerini ve bunun büyükbabaya saldıran yırtıcı hayvan olabileceğini düşündüklerini söylediler. Timsahın bir palm yağı plantasyonunun kenarında hareketsiz yattığını belirttiler.

Bölge sakini Abdullah, "Yunus'a saldıran timsah olduğunu düşündük, bu yüzden karnını yardık ama içinde insan vücuduna ait bir parça bulamadık. Bhom Lama ve Paya Meuligo köylerinden insanlar şimdi endişeli ve nehir çevresindeki günlük aktivitelerini yapmaktan çekiniyorlar" dedi.