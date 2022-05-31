500 yıllık hastaneyi kazdılar, aşağıda gördükleri yüzünden akıl tutulması yaşadılar: Burada ölü dolu mahzen var - Haberler

Peru'daki bir hastanede uzun süredir araştırma gerçekleştiren bilim insanları, tarih bilimi açısından önemli bir keşfe imza attı.

İŞGAL SIRASINDA GÖMÜLMÜŞLER

Arkeologlar, hastane bahçesinde yaptıkları kazılarda çok sayıda insan kemiğine rastladı. Bölgeyle ilgili yapılan araştırmada, 42 insanın 16. yüzyıldaki İspanyol işgali sırasında gömüldüğü belirtildi.

ÇOK SAYIDA MAHZEN DE BULUNDU

Bilim insanları ayrıca yer altında çok sayıda mahzen de tespit etti. Kazı yapılan bölgenin üzerinde çökme meydana geldiği ve mezarlığın bu nedenle uzun süredir bulunamadığı açıklandı. Şimdi kemikler üzerinde yapılacak araştırmaylainsanların nasıl öldüğü ortaya çıkarılmaya çalışılacak.