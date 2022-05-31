500 yıllık hastaneyi kazdılar, aşağıda gördükleri yüzünden akıl tutulması yaşadılar: Burada ölü dolu mahzen var
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Peru'da arkeologlar tarafından 500 yıllık hastanenin bahçesinde kazı gerçekleştirildi. Arkeologlar, kazıda gördükleri nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Toplamda 42 insana ait iskelet bulan araştırmacılar, çok sayıda da mahzen tespit etti.
Peru'daki bir hastanede uzun süredir araştırma gerçekleştiren bilim insanları, tarih bilimi açısından önemli bir keşfe imza attı.
İŞGAL SIRASINDA GÖMÜLMÜŞLER
Arkeologlar, hastane bahçesinde yaptıkları kazılarda çok sayıda insan kemiğine rastladı. Bölgeyle ilgili yapılan araştırmada, 42 insanın 16. yüzyıldaki İspanyol işgali sırasında gömüldüğü belirtildi.
ÇOK SAYIDA MAHZEN DE BULUNDU
Bilim insanları ayrıca yer altında çok sayıda mahzen de tespit etti. Kazı yapılan bölgenin üzerinde çökme meydana geldiği ve mezarlığın bu nedenle uzun süredir bulunamadığı açıklandı. Şimdi kemikler üzerinde yapılacak araştırmaylainsanların nasıl öldüğü ortaya çıkarılmaya çalışılacak.