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Görüntülerden etkilendi, 5 milyon liralık aracını bağışladı

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Batman'da, medyada gördüğü görüntülerden etkilenen kişi, 5 milyon lira değerindeki otomobilini, İsrail'in saldırısı altındaki Gazzeliler için bağışladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların ardından ateşkes anlaşmalarıyla, Gazze'de yıkımın izlerini silmek için çalışmalar hız kazandı.

Batman'da yaşayan bir kişi, medyada gördüğü görüntülerden etkilenerek, ailesiyle aldığı ortak karar sonrası yeni aldığı 5 milyon lira değerindeki otomobilini Gazze'de sıcak yemek, gıda, giyim ve çadır kent gibi birçok faaliyeti yürüten Batman Umut Kervanı Derneği'ne bağışladı.

Görüntülerden etkilendi, 5 milyon liralık aracını bağışladı

"HEM BİZLERİ HEM DE GAZZE'DEKİ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİNİ ÇOK SEVİNDİRDİ"

Bağışın örnek teşkil edeceğini ifade eden Batman Umut Kervanı Başkanı Nurettin Teymur, "15 Şubat'ta bir hayırseverimiz, bizimle iletişime geçti. Gazze'de yapmış olduğumuz çalışmaları takip ettiğini, şu anda da yürürlükte olan çadır kent projemize destek vermek istediğini açıkladı. Kendisiyle iletişime geçtik. Görüşmelerimizi yaptık. Şu anda elinde nakit olmadığını, bir aracının olduğunu ve bunu bağışlamak istediğini belirtti. Biz de bunu kabul ettik, aracı teslim aldık. Gerçekten hem bizleri hem de Gazze'deki Müslüman kardeşlerini çok sevindirdi. Kendisinin bu bağışı hem örnek olacak hem de başkalarını teşvik edecektir. Batman'da bu konudaki hayırseverlerimiz çok duyarlıdırlar. Bu ailemiz de bunlardan bir tanesidir" dedi.

Görüntülerden etkilendi, 5 milyon liralık aracını bağışladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

helal olsun

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Haber YorumlarıMesut Aydın:

Büyük kazanmış büyük vermiş gibi gözüksede.

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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Yardımın Gazzeye gideceğine hiç inanasım gelmiyor nedense güven duygusu bırakmadı böyle yapılanmalar çünkü

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Haber YorumlarıMurat Uzun:

Are you jop?

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Haber Yorumlarıtycoon null:

dernek başkanının yeni makam arabası hayırlı olsun

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