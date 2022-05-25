Beşizlere hamile kaldığını sanıyordu! Doğumda ortaya çıkan 6'ncı bebeğin saklandığı yer 30 doktoru hayrete düşürdü - Haberler

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Beşizlere hamile kaldığını sanıyordu! Doğumda ortaya çıkan 6'ncı bebeğin saklandığı yer 30 doktoru hayrete düşürdü

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Beşizlere hamile kaldığını sanıyordu! Doğumda ortaya çıkan 6'ncı bebeğin saklandığı yer 30 doktoru hayrete düşürdü

Amerika'nın İndiana eyaletinde yaşayan Becki ve Keith Dilley çifti, sekiz yıl boyunca çocukları olmasını bekledi. Normal yolla bebekleri olmayan aile, sonunda tüp bebek yöntemine başvurdu. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Keith'e ultrasonda 5'izleri olduğu söylendi ancak doğumda dalak altında da bir bebek bulunması, doktorları hayrete düşürdü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin İndiana eyaletinde yaşayan Becki ve Keith Dilley çifti, çocuk sahibi olamamalarının ardından tüp bebek tedavisine başladı. Tedavi başarılı olduktan sonra Keith'i hamile kaldı.

5'izlere hamile kaldığını sanıyordu! Doğumda ortaya çıkan 6'ncı bebeğin saklandığı yer 30 doktoru hayrete düşürdü

Kontrol için doktora giden Becki ve Keith, güzel bir haber daha aldı. Çünkü çiftin 1 değil tam 5 bebeği olacaktı. Bu mutlu haberle evlerine dönen Becki ve Keith, 9 ay sonra başlarına gelecek olaydan henüz habersizdi.

5'izlere hamile kaldığını sanıyordu! Doğumda ortaya çıkan 6'ncı bebeğin saklandığı yer 30 doktoru hayrete düşürdü

Doğum günü geldiğinde 30 doktor ve hemşireleri, bebekleri sağlıklı şekilde dünyaya getirmek için hazırlardı. Fakat doğum sırasında beklenmeyen bir durumla karşılaşıldı.

5'izlere hamile kaldığını sanıyordu! Doğumda ortaya çıkan 6'ncı bebeğin saklandığı yer 30 doktoru hayrete düşürdü

5 bebek sağlıklı şekilde dünyaya gelirken, kadının vücudunda sürpriz bir bebek daha bulundu. Annesinin dalağının altında gelişen bir bebek daha olduğu tespit edildi. Bu durum karşısında hayrete düşen 30 doktor, bebeği başarılı şekilde dalaktan almayı başardı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Hamilelik, ABD, Dünya, Haberler

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