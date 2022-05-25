Beşizlere hamile kaldığını sanıyordu! Doğumda ortaya çıkan 6'ncı bebeğin saklandığı yer 30 doktoru hayrete düşürdü - Haberler

Amerika Birleşik Devletleri'nin İndiana eyaletinde yaşayan Becki ve Keith Dilley çifti, çocuk sahibi olamamalarının ardından tüp bebek tedavisine başladı. Tedavi başarılı olduktan sonra Keith'i hamile kaldı.

5'İZLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Kontrol için doktora giden Becki ve Keith, güzel bir haber daha aldı. Çünkü çiftin 1 değil tam 5 bebeği olacaktı. Bu mutlu haberle evlerine dönen Becki ve Keith, 9 ay sonra başlarına gelecek olaydan henüz habersizdi.

DOĞUMA 30 DOKTOR GİRDİ

Doğum günü geldiğinde 30 doktor ve hemşireleri, bebekleri sağlıklı şekilde dünyaya getirmek için hazırlardı. Fakat doğum sırasında beklenmeyen bir durumla karşılaşıldı.

DALAĞIN ALTINA GİZLENMİŞ

5 bebek sağlıklı şekilde dünyaya gelirken, kadının vücudunda sürpriz bir bebek daha bulundu. Annesinin dalağının altında gelişen bir bebek daha olduğu tespit edildi. Bu durum karşısında hayrete düşen 30 doktor, bebeği başarılı şekilde dalaktan almayı başardı.