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5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi

5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
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Suriye'de muhalif gruplar ilerleyişine tüm hızıyla devam ediyor. Halep'in Suriye rejiminden, Tel Rıfat'ın ise PKK/YPG'den alınmasının ardından bölgede büyük göç hareketliliği yaşanıyor. Son 5 günde en az 200 bin kişi ülke içinde yer değiştirirken, Suriyeliler en yoğun dönüşleri Halep, Tel Rıfat ve Afrin'e yapıyor.

27 Kasım'da çatışmaların başladığı Suriye'de muhalif gruplar ilerleyişine devam ediyor. Son olarak, Suriye rejimi güçleriyle çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus kentinin iç kesimlerine kadar ulaştı.

BÜYÜK GÖÇ KONVOYLARI OLUŞTU

30 Kasım'da rejimin elinden alınan Halep ve 1 Aralık'ta PKK/YPG'den kurtarılan Tel Rıfat'ta da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Şiddetli iç çatışmaların ardından evlerini terk etmek zorunda kalan ve Halep ile Tel Rıfat arasındaki bölgede kurulan çadır kentlerde barınan binlerce Suriyeli, dönüş yolculuklarına başladı. Muhaliflerin bölgede kontrolü sağlamasıyla evlerine dönmeye başlayan Suriyeliler, büyük göç konvoyları oluşturdu.

YÜZ BİNLERCE SURİYELİ YER DEĞİŞTİRDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre Suriyeliler daha önce terk ettikleri evlerine gitmek için yola düştü. Halep, Tel Rıfat, Afrin başta olmak üzere Suriye'nin birçok kentinin girişinde göç edenler nedeniyle trafik yoğunluğu da oluştu. HTŞ ve SMO silahlı grupları yollarda kontrol noktaları oluştururken, olası bir terör saldırısına karşın da kent girişlerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Son 5 günde 200 bin Suriyeli yer değiştirdi. En yoğun dönüşler ise Halep, Tel Rıfat ve Afrin'e oldu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıno NAME:

sipariş haber olup bu habere ınanmamızı beklemıyorsunuz dımi .

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Haber YorumlarıMehmet Yarba:

Keşke geri gitmeseydiniz; ülkemize büyük katkılar sağladınız ! Sizlere karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeye özen gösterdik ! Hatalarımız olmuşsa affola ! Allah razı olsun, sizleri korusun!

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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Darısı bizdeki suriyelilere

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Tüm Suriyelileri bedavaya TC vatandasi yaptılar..Millet aptal değil..Ayrıca bu ülkeden neden gitsinler?Maaş alıyorlar,vergi ödemiyorlar..Onlarda enayi değildir heralde..

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Haber YorumlarıBursa null:

bizdeki Suriyeliler birdaha asla geri dönmezler inşallah yenileri gelmez

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Haber YorumlarıMesut Görgülü:

hatay ve antep boşaliyor. çok giden var. Herkesin kendi memleketi. niye gurbet çeksin ki insanlar. inşallah bidaha sorun yaşamazlar

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Haber YorumlarıAkıl:

Fırsat bu fırsat , Suriyelilere para harcamayı seven akp, biraz daha harcayıp geri dönene şu kadar para vereceğim deyip içeridekilerin bir kısmını yollasa ne güzel olur , ama tabi hükümetin Türk halkı hayrına herhangi birşey yaptığını görmediğimiz için hayal yada temenni ötesine geçmez tabi bu.

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

Bizde yedik.. hıh..

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Haber Yorumlarıemre can:

türkiyedeki suriyelilere hastanler bedava ilaç bedava erzak bedava suriyelier gitmez zaten 3 milyon suriyeliyede bedava vatandaşlık verdiler

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