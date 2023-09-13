40 yıldır saçlarını kesmeyen Jamaikalı adam Guinness dünya rekorları kitabına girdi

Bir Jamaikalı adam, 40 yıl boyunca büyüttüğü uzun dreadlock'larını sergileyerek sosyal medyada büyük ilgi gördü. Adamın, bir binanın üzerinde durup saçlarını salladığı görüntüler, Instagram'da 42.000'den fazla kez izlendi. Saçları binanın yan tarafına kadar sarkıyordu ve adam, bu kadar uzun büyütmek için 40 yıl gerektiğini belirtti. Kimileri ona 'gerçek hayatta Rapunzel' adını takarken, kimileri ise Guinness Dünya Rekorları'na aday olduğunu düşündü.

Jamaikalı adam, 40 yıl boyunca kesmediği uzun saçlarını sergileyerek Rapunzel'i gölgede bıraktı.

Kimliği belirsiz yerel bir adamın, pazartesi günü @jamaicaviralofficial Instagram sayfasında paylaşılan, bir binanın üzerinde durup omre rengindeki saçlarını salladığı görüntüler paylaşıldı.

Sakallı adam, T-shirt ve şort giyiyordu ve ayakkabılarının üstüne bir pembe havlu sarmıştı.

Adamın çatıda ne yaptığı belirsizdi, ancak muhtemelen saçlarının harika uzunluğunu göstermek için binaya tırmanmış olabilir. Saçlarını başının üstünden parmaklarıyla taradı ve ardından onları bir perde gibi açtı.

Onu filme alan kişi, saçları çözerken ona sorular sordu ve saçları binanın yan tarafına kadar sarkıyordu.

Saçları hakkında sorulduğunda, onları bu kadar uzun büyütmek için 40 yıl gerektiğini söyledi. Alt kısmı kahverengiydi, ancak saç derisine yakın kısım griydi.

45 saniyelik video, paylaşıldığından bu yana 42.000'den fazla kez izlendi.

Uzun saçları ile ismi açıklanmayan adamGuinness Dünya Rekorları'na girdi.. Şu anda bu rekor, Clermont, Florida'dan 60 yaşındaki Asha Mandela'ya ait. Mandela'nın saçlarını büyütmek için de 40 yıldan fazla bir süre gerekti ve saçları 6 metreuzunluğunda ve tam 19 kiloağırlığındaydı.