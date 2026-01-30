40 milyon dolarlık fiyasko: Melania belgeseli ilk gününde çakıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın hayatına ışık tutması beklenen "Melania" belgeseli, sinema tarihine geçecek bir hayal kırıklığıyla vizyona girdi. Dev bütçesine ve agresif reklam kampanyasına rağmen yapım, ilk seanslarında adeta boş salonlara oynadı.

Amazon MGM Studios'un, Melania Trump'ın 2025 Başkanlık Yemin Töreni öncesindeki 20 günlük hazırlık sürecini kayıt altına aldığı belgesel için tam 40 milyon dolarlık devasa bir bütçe ayırdığı biliniyor. Ancak büyük umutlarla vizyona giren yapım, izleyiciden beklediği karşılığı bulamadı.

SALONLAR BOŞ KALDI: SADECE 3 BİLET

Londra gibi dünya başkentlerinde bile beklenen ilgiyi görmeyen belgesel için paylaşılan rakamlar şoke edici. Bazı sinemalarda gün içindeki seanslar için toplamda sadece üç bilet satıldığı bildirildi. Milyon dolarlık tanıtım çalışmalarına rağmen salonların boş kalması, yapımcı şirket için büyük bir hüsran olarak nitelendiriliyor.

Hem siyasi hem de ticari bir kriz haline dönüşen "Melania" belgeselinin, bu başlangıcın ardından vizyonda ne kadar kalacağı merak konusu.