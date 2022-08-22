35 yaşında eşcinsel olduğunu fark eden kadın, evini ve 4 yıllık kocasını terk etti

ABD'de yaşayan Lauren Burgess adlı kadın, 35 yaşında kadınlarla vakit geçirmekten daha fazla hoşlandığını fark etmesinin ardından 4 yıllık kocasını ve evini terk ederek, kendisine yeni bir hayat kurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde bir işletmede yönetici olarak çalışan Lauren Burgess adlı kadın, uzun ve yorucu bir iş hayatının ardından vücudunda görülen kızarıklıklar nedeniyle doktora gitti. Doktorun tavsiyesi üzerine dinlenmeye başlayan kadın, bu sıra kadın arkadaşlarıyla geçirdiği aktiviteler sırasında kadınlardan daha fazla hoşlandığını fark etti.

4 YILLIK KOCASINI TERK ETTİ

Bir süre daha beklemesinin ardından artık yöneliminin kadınlar olduğunun farkına varan Lauren Burgess, sürpriz bir kararla hem 4 yıllık eşi Matt'ten boşanma kararı aldı hem de köpeğini de yanına alarak evini terk etti.

AMERİKA'YI DOLAŞMAYA BAŞLADI

Verdiği kararın ardından kendisine bir karavan alan Lauren Burgess ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde görmediği yerleri gezmeye başladı ve kadın arkadaşlarına daha fazla vakit ayırdı.

"KOCANA BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Kadının, başından geçenleri ülkesindeki bir gazeteye anlatmasının ardından olay sosyal medyada da gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, genç kadına tepki göstererek, "Bu yaptığın kocana büyük saygısızlık" şeklinde yorumlarda bulundu.