Uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalışan yolcuyu başka bir yolcu engelledi

Tel Aviv'den Londra'ya giden bir yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Bir yolcu, 30 bin fit yükseklikte acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. O anlarda uçaktaki başka bir yolcu, kapıyı açmaya çalışan diğer yolcuyu engelledi. Yolcu uçağı ise Belgrad'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'den İngiltere'nin başkenti Londra'ya seyir halinde olan uçakta bir yolcu, acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. 30 bin feet yükseklikte gerçekleşen olayda, saldırgan yolcuyu, uçakta bulunan başka bir yolcu etkisiz hale getirdi. Uçak ise Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a acil iniş yaptı.

Wizz Air'e ait yolcu uçağında yaşanan korku dolu anlarda, uçaktaki yolcular büyük panik yaşadı.

BELGRAD'A ACİL İNİŞ YAPTI

Saldırgan yolcunun etkisiz hale getirilmesi sonrası uçak, Belgrad'a acil iniş yaptı. Gözaltına alınan saldırgan yolcunun ardından uçak yaklaşık 1 saat gecikmeli olarak Londra için yeniden havalandı.