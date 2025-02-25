28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği 'kıyamet' tarihi geldi

Dünyanın en çok izlenen çizgi dizilerinden biri olan ve izleyicileri tarafından bir "kehanet aracı" olarak görülen Simpsonslar'ın 28 Şubat'a dair kehaneti yeniden gündem oldu.

1998 yılında yayınlanan "Springfield'ın Son Günü" isimli bölümde kasabanın tamamının elektriksiz kaldığı bir senaryo işlenirken arabaların, cep telefonlarının çalışmadığı görülüyor.

2023'te yayımlanan bir başka bölümde ise 28 Şubat 2025'ten sonra enerji kalmayacağı kehanetinde bulunuluyor. İki sahneyi birleştiren izleyicilerin yorumu ise bu tarihte büyük bir enerji krizi yaşanabileceği yönünde.

GÜNDEMİ SARSAN DİĞER KEHANET

Son günlerde bir başka Simpsonlar tahmini de gündemi sallıyor. Rapçi Puff Daddy'nin tutuklanmasının ardından, sosyal medya kullanıcıları yine dizinin geleceği bildiğini iddia ediyor.

The Simpsons'ın 28. sezonunda, yedi yıl önce yayınlanan bir bölümde, ünlü isimlerin beyaz kıyafetlerle katıldığı lüks bir parti tasvir ediliyor. Hayranlar, bu sahnenin Puff Daddy'nin düzenlediği ve şu anda skandallarla gündemde olan partilere benzer olduğunu öne sürüyor.

Leonardo DiCaprio, Beyoncé ve Jennifer Lopez gibi ünlülerin adının karıştığı büyük iddialar ve Simpsonlar'ın geçmiş tahminleri göz önüne alındığında, 28 Şubat 2025'te neler olacağı merak ediliyor.