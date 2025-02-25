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28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği "kıyamet" tarihi geldi

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği
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Son yıllarda yaptığı şaşırtıcı tahminlerle adından sıkça söz ettiren The Simpsons animasyon dizisinin 28 Şubat'a dair kehaneti gündem oldu. 1998 yapımlı "Springfield'ın Son Günü" isimli bölümde kasabanın tamamen elektriksiz kaldığı bir senaryo işlenirken 2023'te yayınlanan başka bir bölümde ise 28 Şubat 2025'ten sonra enerji kalmayacağına vurgu yapılıyor.

Dünyanın en çok izlenen çizgi dizilerinden biri olan ve izleyicileri tarafından bir "kehanet aracı" olarak görülen Simpsonslar'ın 28 Şubat'a dair kehaneti yeniden gündem oldu.

1998 yılında yayınlanan "Springfield'ın Son Günü" isimli bölümde kasabanın tamamının elektriksiz kaldığı bir senaryo işlenirken arabaların, cep telefonlarının çalışmadığı görülüyor.

2023'te yayımlanan bir başka bölümde ise 28 Şubat 2025'ten sonra enerji kalmayacağı kehanetinde bulunuluyor. İki sahneyi birleştiren izleyicilerin yorumu ise bu tarihte büyük bir enerji krizi yaşanabileceği yönünde.

GÜNDEMİ SARSAN DİĞER KEHANET

Son günlerde bir başka Simpsonlar tahmini de gündemi sallıyor. Rapçi Puff Daddy'nin tutuklanmasının ardından, sosyal medya kullanıcıları yine dizinin geleceği bildiğini iddia ediyor.

The Simpsons'ın 28. sezonunda, yedi yıl önce yayınlanan bir bölümde, ünlü isimlerin beyaz kıyafetlerle katıldığı lüks bir parti tasvir ediliyor. Hayranlar, bu sahnenin Puff Daddy'nin düzenlediği ve şu anda skandallarla gündemde olan partilere benzer olduğunu öne sürüyor.

Leonardo DiCaprio, Beyoncé ve Jennifer Lopez gibi ünlülerin adının karıştığı büyük iddialar ve Simpsonlar'ın geçmiş tahminleri göz önüne alındığında, 28 Şubat 2025'te neler olacağı merak ediliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıNizamettin null:

ALLAH TAN BAŞKA GELECEĞİ BİLEN YOKTUR

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Birileri bor düğmeye başar elektrikleri keser. Vayyy. Kehanet derler. Yüce Rabbim nelere kadirsin.

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıJY:

TABİ TABİ NİZAMETTİN AYNEN ÖYLEDİR. :)))

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

kıyametin ne zaman kopacağını yanlız Allah bilir

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Haber YorumlarıFerdi Umutlu:

Gaybı Allah'tan başka hiçkimse bilemez.

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Haber YorumlarıDEVİLFEATHER:

düşünsene geleceği biliyorsun,tek haber verdiğin şey elektrik kesintisi. :D faturaları ödeyemezsem gelecekte elektriğimin kesinlikle kesileceğinden eminim. kainmiyim neyim :D

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