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20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı

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Çin'in Hubei eyaletinde yaşayan 90 yaşında bir kadın, 20 yıl boyunca fındık kırmak ve çivi çakmak için çekiç olarak kullandığı aletin Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası olduğunu keşfedince hayatının şokunu yaşadı. El bombasının yıllar boyunca nasıl patlamadığı ise büyük merak konusu oldu.

Çin'de yaşayan 90 yaşında bir kadın, 20 yıl önce çiftlikte çalışırken ilginç bir metal yumru buldu. Bulduğu parçayı çekiç sanan ve evde fındık kırma, çivi çakma gibi işlerde kullanan yaşlı kadın, 23 Haziran 2024'te evini yıkmak için gelen işçilerin durumu fark etmesiyle hayatının şokunu yaşadı.

POLİSİ HAREKETE GEÇİREN İHBAR

İşçiler kadının 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı aletin bir el bombası olduğunu anlayınca hemen yetkililere haber verdi. Huangbao Polis Karakolu ihbar üzerine harekete geçerek olay yerine polis memurları ve bomba imha ekibi gönderdi. Polisten yapılan açıklamada, "El bombasına el koyduktan sonra uzmanlardan imha etmelerini istedik" dendi.

20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı

20 YILDIR NASIL PATLAMADIĞI MERAK KONUSU

El bombası, ahşap sapındaki koruyucu metal kapaktan tanındı ve Vietnam Savaşı yıllarında kalma Çin yapımı bir Tip 67 el bombası olduğu çıktı. Bomba ekipler tarafından imha edilirken yirmi yılı aşkın süredir patlamaması ise internette spekülasyonlara yol açtı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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