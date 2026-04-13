Yine kazandılar! Erzurumspor, rakibi puan kaybetmesi halinde Süper Lig'de

Trendyol 1. Lig 35. hafta maçında Erzurumspor FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor FK, 2-0 kazandı.

ERZURUMSPOR 2 GOLLE GALİP

Erzurumspor FK'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Gökhan Akkan (K.K) ve 43. dakikada golcü oyuncu Eren Tozlu kaydetti.

BU AKŞAM SÜPER LİG'E ÇIKABİLİRLER

Bu sonuçla birlikte lider Erzurumspor FK puanını 78'e yükseltti. Mavi-beyazlılar, ligde üçüncü sırada olan Esenler Erokspor'un bu akşam Sakaryaspor'a puan kaybetmesi halinde Süper Lig'e yükselen ilk takım olacak. Konuk ekip Boluspor ise 42 puanda kaldı.