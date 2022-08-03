184 milyon doları tek seferde çöpe attı, şimdi şehir çöplüğünü kazmak istiyor

37 yaşındaki bilgi teknolojileri çalışanı James Howells'in 130 dolar seviyesinden aldığı kripto paralar, günümüzde değerlenerek 184 milyon dolar seviyesine ulaştı ama Howells bu paraların içerisinde yer aldığı diski yanlışlıkla çöpe attı. 2013 yılında kaybolan diskin bulunması için şimdi özel bir ekip kuruldu. Tüm gözler ise Howells'in şehir çöplüğünü kazmasını istemeyen belediye meclisinin vereceği karara çevrildi.

"ÇÖP KUTUSUNDAN SAHAYA GÖTÜRÜLMÜŞ"

Howells 2017'de Telegraph'a yaptığı açıklamada, "2013 ortalarında bir temizlik sırasında, o zamanlar birkaç yüz bin pound değerinde olan sabit disk yanlışlıkla çöpe atılmış ve yerel atık sahamdaki genel çöp kutusuna konmuş, ardından da sahaya gömülmüş" diye konuşmuştu.

BELEDİYEDEN İZİN ÇIKMADI

Ancak yerel yönetim, çevresel kaygıları gerekçe göstererek sabit diski aramasına izin vermemişti. Ayrıca, projenin milyonlar tutacağını ve diskin kurtarılabileceğinin ya da çalışacağının bile garantisi olmadığını söylemişlerdi. Newport Belediye Meclisi sözcüsü geçen yıl yaptığı açıklamada, "Belediye ayrıca Howells'a ruhsat iznimiz kapsamında kazı yapmanın mümkün olmadığını ve kazının etrafta büyük bir çevresel etkiye yol açacağını birçok kez söyledi" demişti.

PARAYI PAYLAŞMAYI BİLE TEKLİF ETTİ

Howells, Newport Belediye Meclisi'ne belirli bir bölgede diski aramasına yardımcı olması halinde parayı paylaşmayı teklif etmek de dahil çeşitli vaatlerde bulundu.

8 KİŞİLİK EKİP KURDU

Howells şimdi de sabit diskin kurtarılmasından elde edilecek gelirin onda birini şehri bir kripto para merkezine dönüştürmek için vereceğini söyledi.

Bilgi teknolojileri çalışanı ayrıca artık sahayı kazmak adına etkili ve çevreye faydalı bir yöntem için gerekli fona sahip olduğunu öne sürdü. Howells'ın atık yönetimi, veri çıkarma, yapay zeka destekli ayrıştırma ve atık sahası kazısı gibi alanlarda uzmanlaşmış 8 kişilik bir ekip kurduğu söyleniyor. Howells ayrıca, düşen Columbia uzay mekiğinin kara kutusundaki verileri kurtaran şirkette çalışan bir danışmanın uzmanlığına da başvurdu.