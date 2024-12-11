Üye Girişi
Haberler
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi

"CHP, DEM'lenmekle meşgul" diyen eski başkan partisinden ihraç edildi

 Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu

 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış

Esad kaçarken ülkenin geleceğini de çalmış
Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz

Hakan Fidan'ın Suriye için vereceği mesaj ortaya çıktı

1700 kişiyi kimyasal gazla öldürmekle suçlanan Mahir Esad, her yerde aranıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad için arama başlatıldı. Mahir, binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. 2011 yılında düzenlenen Ghouta kimyasal saldırısının baş sorumlusu olan Mahir'in kontrolündeki güvenlik güçlerinin 157.000'den fazla kişiyi tutukladığı belirtildi.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad için arama başlatıldı. "İnfazcı" olarak bilinen Mahir, binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Suriye ordusunun en güçlü birliklerini yöneten Mahir, 2011 yılında düzenlenen Ghouta kimyasal saldırısının baş sorumlusu. Bu saldırıda 426'sı çocuk olmak üzere 1429 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler müfettişleri saldırıda sarin gazı kullanıldığını doğruladı.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın verilerine göre, Mahir'in kontrolündeki güvenlik güçleri 157.000'den fazla kişiyi tutukladı veya kaybetti. Tutuklananlar arasında 5 binden fazla çocuk ve 10 binin üzerinde kadın bulunuyor.

Eski ABD Suriye Büyükelçisi Richard Murphy, "Mahir, kiminle konuştuğunuza bağlı olarak sert, acımasız veya zalim olarak tanımlanıyor. Rejimin 'infazcısı' olarak görülüyor" dedi.

Mahir ayrıca Suriye'nin milyarlarca dolarlık uyuşturucu ticaretini de yönetiyordu. ABD ve Avrupa Birliği, insan hakları ihlalleri nedeniyle Mahir'e yaptırım uyguladı.

Babası tarafından bile "fazla dengesiz" bulunan Mahir'in nerede olduğu bilinmiyor.

1700 kişiyi kimyasal gazla öldürmekle suçlanan Mahir Esad, her yerde aranıyor

1700 kişiyi kimyasal gazla öldürmekle suçlanan Mahir Esad, her yerde aranıyor
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Türk polisleri, Esad'ın devrilmesini kutlayan Suriyeli'nin yaptığını affetmedi
img

CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi
img

SMO, Süleyman Şah Türbesi'ne yaklaştı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKutay Özmen:

Almanya'ya kaçmıştır nerede olacak:)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI ALTIN KURU | 10 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? QNB Finansbank çöktü mü? Lütfü Savaş kimdir? Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kaç yaşında ve nereli? Lütfü Savaş ihraç mı edildi? Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edildi? UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Uzak Şehir 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Devrim Saltoğlu hangi dizilerde oynadı? GELİNİM MUTFAKTA 11 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 11 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Beşar Esad kimdir? Beşar Esad kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 11 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Masterchef 11 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.