1700 kişiyi kimyasal gazla öldürmekle suçlanan Mahir Esad, her yerde aranıyor

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad için arama başlatıldı. "İnfazcı" olarak bilinen Mahir, binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Suriye ordusunun en güçlü birliklerini yöneten Mahir, 2011 yılında düzenlenen Ghouta kimyasal saldırısının baş sorumlusu. Bu saldırıda 426'sı çocuk olmak üzere 1429 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler müfettişleri saldırıda sarin gazı kullanıldığını doğruladı.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın verilerine göre, Mahir'in kontrolündeki güvenlik güçleri 157.000'den fazla kişiyi tutukladı veya kaybetti. Tutuklananlar arasında 5 binden fazla çocuk ve 10 binin üzerinde kadın bulunuyor.

Eski ABD Suriye Büyükelçisi Richard Murphy, "Mahir, kiminle konuştuğunuza bağlı olarak sert, acımasız veya zalim olarak tanımlanıyor. Rejimin 'infazcısı' olarak görülüyor" dedi.

Mahir ayrıca Suriye'nin milyarlarca dolarlık uyuşturucu ticaretini de yönetiyordu. ABD ve Avrupa Birliği, insan hakları ihlalleri nedeniyle Mahir'e yaptırım uyguladı.

Babası tarafından bile "fazla dengesiz" bulunan Mahir'in nerede olduğu bilinmiyor.