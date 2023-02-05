155 metrelik ABD savaş gemisinde dikkat çeken bayrak detayı: Bu mesaj ne ve kime?

Cuma günü İstanbul Boğazı'ndan geçerek bugün İzmit Körfezi'ne demir atan 155 metrelik ABD savaş gemisi USS Nitze'deki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Gemide teamüllerden daha büyük seyir bayrağı kullanılmasına vurgu yapan emekli amiral Cem Gürdeniz, "Bu bir mesaj. Bu mesaj ne ve kime" diye sordu. ABD'nin Türkiye için "olası terör saldırısı" uyarısı yapmasına da değinen Gürdeniz, "Türkiye, terör saldırısı uyarısı yapılacak kadar tehlikeliyse savaş gemisi neden burada?" diye sordu.

ABD'nin Türkiye için "olası terör saldırısı" uyarısı yaptığı ve İstanbul'daki çok sayıda konsolosluğun art arda kapatıldığı günlerde ABD savaş gemisi USS Nitze önceki gün İstanbul'a gelerek Dolmabahçe açıklarında demirledi. Bugün de İzmit Körfezi'ne demir atan 155 metre uzunluğundaki savaş gemisinin bir süre bölgede olacağı bildirildi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ GEMİYİ ZİYARET ETMİŞTİ

340 mürettebatın bulunduğu gemi Dolmabahçe açıklarına demirlediği cuma günü ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake tarafından ziyaret edilmiş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise gemiyi ziyaret eden Flake'i "Amerikan büyükelçisine buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum" sözleriyle hedef almıştı.

BAYRAK DETAYI DİKKATLERDEN KAÇMADI

İzmit Körfezi'nde Sahil Güvenlik botunun da eşlik ettiği ABD savaş gemisindeki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Gemide teamüllerden daha büyük seyir bayrağı kullanılmasına vurgu yapan emekli amiral Cem Gürdeniz, "Türkiye, terör saldırısı uyarısı yapılacak kadar tehlikeliyse savaş gemisi neden burada. Bayrağın olması gerekenden beş kat büyük olmasının bir mesaj olduğu açık. O zaman şunu sormalı: 'Bu mesaj nedir ve kime-kimleridir?'" dedi.

Emekli Amiral Cem Gürdeniz.