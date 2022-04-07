138 milyon 649 bin TL'lik uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu - Haberler

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138 milyon 649 bin TL'lik uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu

Haberler.com - Dünya
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138 milyon 649 bin TL'lik uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu

Avustralya'da uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalananlar arasında yer alan Christian Tachev adlı şahsın, 7.2 milyon sterlin (138 milyon 649 bin TL'lik) uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutması, alay konusu oldu.

Avustralya'da polis ekipleri, uzun süreden bu yana takipte oldukları uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 25 yaşındaki uyuşturucu satıcısı Christian Tachev de gözaltına alındı.

ZULAYI KOYDUĞU YERE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, Tachev'in zulaladığı uyuşturucuları bulmak için ormanlık alana götürdü. Uyuşturucuları sakladığı yeri bulması istenen Tachev, bir türlü uyuşturucuların yerini bulamadı.

138 milyon 649 bin TL'lik uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu

ALAY KONUSU OLDU

Polis ekipleri daha sonra uyuşturucuların saklandığı yeri tespit ederek, uyuşturuculara el koydu. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından alay konusu haline gelen Tachev ise çıkarıldığı mahkemece 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tachev'in uyuşturucu satıcılığı suçundan birçok kaydı olduğu öğrenildi.

138 milyon 649 bin TL'lik uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu

Haberler.com - Dünya

Uyuşturucu, Dünya, Haberler

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