13 yaşındaki kıza tecavüz edip öldürdüler! 4 katilin suç ortağı kızın ablası çıktı - Haberler

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13 yaşındaki kıza tecavüz edip öldürdüler! 4 katilin suç ortağı kızın ablası çıktı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde 13 yaşındaki kız dört kişinin tecavüzüne uğradı. Tecavüzcüler daha sonra kızı boğarak öldürdükten sonra çamur bataklığa attı. Saldırganların küçük kızın ablasının sevgilileri olduğu ve ablanın durumu öğrenen kardeşinden intikam almak için korkunç cinayeti planladığı öğrenildi.

Salı günü kızın cesedinin bulunmasından sonra polis, saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada, ablanın kız kardeşini kandırıp tecavüzcülerin beklediği şeker kamışı üretile alana götürdüğü ve . saldırganları kız kardeşine tecavüz etmeleri için teşvik ettiği ortaya çıktı.

13 yaşındaki kıza tecavüz edip öldürdüler! 4 katilin suç ortağı kızın ablası çıktı

Olay ile ilgili toplam 7 kişi gözaltına alındı. Yedi kişiden dördü kıza tecavüz etti. Abla ifadesinde toplu tecavüze uğradığı sırada kaçmaması için kendisi kız kardeşini tuttuğunu itiraf etti.

13 yaşındaki kıza tecavüz edip öldürdüler! 4 katilin suç ortağı kızın ablası çıktı

Saldırganlar 13 yaşındaki kıza tecavüz ettikten sonra gözlerini ağaç çubuklar ile çıkardıktan sonra boğarak öldürüp çamur bataklığa attı.

13 yaşındaki kıza tecavüz edip öldürdüler! 4 katilin suç ortağı kızın ablası çıktı

Saldırganların kızın ablasının sevgilileri olduğu ortaya çıktı. Polis şefi Sanjiy Suman, ablanın birçok kişi ile ilişkisi olduğunu öğrenen kız kardeşinden intikam almak için böyle bir şey yaptığını tahmin ettiklerini söyledi.

13 yaşındaki kıza tecavüz edip öldürdüler! 4 katilin suç ortağı kızın ablası çıktı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

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