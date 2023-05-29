12 yaşında üniversite bitiren çocuk bir sonraki hedefini belirledi: Pilot olacak

ABD'de 12 yaşındaki bir çocuk, okuduğu üniversite Fullerton College'dan mezun olan en genç öğrenci oldu. Okul tarafından beş ön lisans verilen çocuk, bir sonraki hedefinin pilotluk lisansı almak olduğunu söyledi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Clovis Hung, üniversiteden mezun oldu. Üniversite hayatını çok sevdiğini söyleyen ve okulu Fullerton College'dan mezun olan en genç kişi unvanını alan Hung, bir sonraki hedefini 16 yaşında pilotluk lisansı almak olarak belirledi.

"BAŞARDIKLARIMLA GERÇEKTEN GURUR DUYUYORUM"

Annesinin, "Motivasyonu yüksek ve hedef odaklı" olarak tanımladığı Hung hakkında okuldaki biyoloji profesörü Kenneth Collins, "İlk başta yaş ve gelişimsel farklılıklar göz önüne alındığında diğer öğrencilerle nasıl ilişki kuracağı konusunda biraz endişelendim ancak Collins, bu endişelerimi asılsız çıkarttı. O, diğer öğrencilerin onu ciddiye alabileceği kadar olgun ama küçük bir erkek kardeş gibi neşelendirecek kadar da çocuk" diye konuştu.

Yerel haber istasyonu KABC'ye konuşan Hung ise kendisinden yaşça büyük olan sınıf arkadaşları hakkında, "Bana küçük bir kardeş gibi davrandılar. Şimdiye kadar başardıklarımla gerçekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Okulundaki en genç mezun unvanını alan 12 yaşındaki Hung, bir sonraki hedefinin 16 yaşında pilotluk lisansı almak olduğunu söyledi.