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12 eşinden 102 çocuğu olan adam, çocuklarını tanıyamıyor

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Uganda'nın Mukiza köyünde yaşayan 70 yaşındaki Musa Hasahya Kasera, 12 eşinden toplam 102 çocuk sahibi olduğunu duyurdu. Çocuklarının sayısını hatırlamakta zorlanan Kasera, isimlerini bir deftere kaydediyor. Ayrıca 578 torunu olan Kasera, bu kadar büyük bir ailenin geçimini sağlamakta zorlanıyor.

Dünyanın birçok ülkesi düşen doğum oranları ve nüfus sorunlarıyla mücadele ederken, Uganda'dan gelen bir haber dünya gündemine bomba gibi düştü. Doğu Uganda'nın Mukiza köyünde yaşayan Musa Hasahya Kasera, 12 eşinden toplam 102 çocuk sahibi olduğunu açıkladı.

70 yaşındaki Musa, çocuklarının sayısı o kadar arttı ki isimlerini hatırlamakta zorlanmaya başladı. Çözüm olarak tüm çocuklarının isimlerini kaydettiği özel bir defter tutmaya başlayan adam, şu anda 578 torunun da dedesi.

Her eşinden ortalama 8-9 çocuğu olan Musa, bu kadar büyük bir ailenin geçimini sağlamakta zorlanıyor. Açlık ve kısıtlı kaynaklarla mücadele eden aile, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.

Sosyal medyada paylaştığı hikayesinde Musa, ilk evliliğini 1972 yılında henüz 17 yaşındayken yaptığını anlattı. Yıllar içinde 12 kadınla evlenen Musa, çocuk sayısı kontrolden çıkınca eşlerine doğum kontrol hapı vermeye başladı.

Musa, "Bu kadar çok çocuk sahibi olurken nasıl geçindireceğimi hiç düşünmedim. Zamanla ailenin büyüklüğü kontrolden çıktı" itirafında bulundu. Şimdi bu büyük ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyor.

Yerel yetkililer, Musa'nın hikayesinin Uganda'daki aile planlaması ve eğitim ihtiyacına dikkat çektiğini belirtiyor. Ülkede çok eşlilik yaygın olsa da, bu kadar büyük bir aileye sahip olmak oldukça nadir görülen bir durum.

12 eşinden 102 çocuğu olan adam, çocuklarını tanıyamıyor
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOflu Hakan:

tek başına bir makine sayın abimiz

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Haber YorumlarıYarasamemed:

Oha adamda ne mal varmış .ddd

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Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Soyum kurur diye bir korkusu yok zannımca...

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

adam ordu kurmuş..;)

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