11 yıl sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Mısır'a gidiyor

Sisi'nin darbe yapıp devlet başkanı olmasıyla gerilen Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşme adımları atılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'nin davetine icabetle yarın Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'nin daveti üzerine Mısır'a gidecek. Resmi ziyaret yarın gerçekleşecek.

11 YIL SONRA İLK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin görüşmede, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.

DEPREM SONRASI YARDIM GÖNDERMİŞLERDİ

Bakan Shoukry, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu ile görüşmüştü. Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

İKİLİ İLİŞKİLER NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRDİ

İki ülke arasındaki ilişkiler 8 yıllık aradan sonra 2021 yılında normalleşme sürecine girmiş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet, Mısır'a giderek istikşafi görüşmeleri başlatmıştı. Mısır heyetinin de bu kapsamda Türkiye'ye gelmesi ile yeni bir diyalog süreci başlatılmış ve ilerleyen süreçte karşılıklı olarak büyükelçilerin yeniden atanması konusunda iyi niyetler ortaya konmuştu.