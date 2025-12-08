Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Kayıp olarak aranan 10 yaşındaki Amir, dayısı tarafından dövülüp kayaların altına gömülü halde bulundu. Küçük çocuğun ilk isteği yürekleri burktu.

Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir Alcedduh, cuma günü okul çıkışı evine gitmeyerek kayıplara karışmıştı. Çocuklarından haber alamayan aile Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Amir'in okulunun bulunduğu bölge başta olmak üzere ilçe genelinde kamera izleme çalışması başlattı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Polis ekiplerinin 200'den fazla kamera kaydını izlemesiyle olayın şüphelisi olarak Amir'in dayısı M.E. gözaltına alındı. Baraj yolunda aracında yeğeniyle bir evin kamerasına yakalanan dayı yeğeninden haberdar olmadığını söylese de polis, AFAD, jandarma ve STK'lar bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla kayıp çocuk 2 gün sonra kafasından yaralanmış halde toprağa gömülü halde bulundu.

DAYISININ KAÇIRIP DÖVDÜĞÜNÜ EKİPLERE ANLATTI

Ekiplerin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi. Ağır yaralı Amir, kaldırıldığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı. Evladının durumunun iyi olduğunu ifade eden baba Muhammed El Cedduh, dayısının neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini belirterek devlet görevlilerine ve Türk halkına teşekkür etti.

AMİR'İN İLK İSTEĞİ YÜREK BURKTU

Amir Alcedduh'un hastanede kendisi ile iletişime geçen sağlık personelinden ilk olarak su istediği kameralara yansıdı. Tedavisine başlanılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

CANİ DAYI TUTUKLANDI

Cuma günü gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen 30 yaşındaki dayı M.E. ise nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. M.E.'nin, 'taksirle yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi.