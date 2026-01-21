Haberler

10 ton uyuşturucunun ele geçirildiği gemiye ilişkin soruşturmada yeni gözaltılar var

10 ton uyuşturucunun ele geçirildiği gemiye ilişkin soruşturmada yeni gözaltılar var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atlantik Okyanusu'nda ticari bir gemiye düzenlenen operasyonda yaklaşık 10 ton uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 5 kişinin daha gözaltına alındığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında 10 ton kokain ele geçirilen gemiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüphelinin gözaltına alındığını, 3 firari şüpheli hakkında ise yakalama ve kırmızı bülten çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirmişti.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Başsavcılık soruşturmaya ilişkin açıklamasında geminin mürettebatından Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş'in İspanya'da tutuklu olduğunun tespit edildiğini belirterek; "Şüpheliler Çetin Gören, Ahmad Almassri ve United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm malvarlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuştur. El koyma kararı nöbetçi sulh ceza hakimliğince onaylanmıştır. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir" ifadeleri kullanmıştı.

SORUŞTURMA GENİŞLEDİ İDDİASI

Söz konusu soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Burak Doğan, soruşturma kapsamında 5 kişinin daha gözaltına alındığını iddia etti.

Doğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Atlantik Okyanusunda bir gemide ele geçirilen 10 ton uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı toplam 12'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım

Trump, apar topar toplantıyı bitirmek istedi! Nedeni de Erdoğan
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Türkiye için büyük önemi var! YPG, oradan da atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı

Kaymakamın ziyareti ilçeyi karıştırdı
Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım

Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Trump, baltayı bu kez en yakın müttefikine vurdu: Büyük aptallık

Trump, baltayı bu kez en yakın müttefikine vurdu: Büyük aptallık
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı

Kaymakamın ziyareti ilçeyi karıştırdı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı