10 sonra anne olan Filistinli kadın, İsrail saldırılarında ikizlerini kaybetti

Filistinli anne Rania Abu Anza, 10 yıl boyunca üç kez tüp bebek tedavisi olduktan sonra biri kız diğeri erkek olmak üzere ikiz bebek dünyaya getirdi. Rania'nın annelik özlemini sona erdiren ikiz kardeşler, İsrail'in yaptığı hava saldırısında hayatını kaybetti.

"BABANIZ SİZİ KENDİSİ İLE BERABER ALDI"

İsrail güçleri, geçtiğimiz cumartesi günü geç saatlerde Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı düzenledi. Saldırıda evleri vurulan Rania, ikiz bebeklerinin yanı sıra kocası ve diğer 11 akrabasını da kaybetti. Bebeklerinin cansız bedenini göğsüne bastıran Rania, "Babanız sizi kendisi ile beraber aldı, beni yalnız bıraktı" diye feryat etti.

30 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI VAR

İsrail güçleri saldırılarına başladıkları 7 Ekim 2023'ten bu yana özellikle kalabalık aileleri vuruyor. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi yaralandı.