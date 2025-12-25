10 bin kilometreden fazla yol gitti, evlilik teklifine aldığı cevapla şoke oldu

İnternetten tanıştığı Endonezyalı kadınla buluşmak için 10 bin kilometreden fazla yol kat eden Hintli bir adam, yüz yüze geldiğinde aldığı yanıtla yıkıldı. Google Translate kullanarak yaptığı evlilik teklifine verilen "Seni istemiyorum, ülkene geri dön" cevabı, sosyal medyada paylaşılan video sonrası gündem oldu.

İNTERNETTE BAŞLAYAN İLİŞKİ ENDONEZYA'DA BİTTİ

Sumit adlı Hintli adam, internet üzerinden tanıştığı Endonezyalı kadınla ortak bir dil bilmeden iletişim kurdu. Çeviri uygulamalarıyla süren bu iletişim, Sumit'i Endonezya'ya gitmeye yöneltti. Sumit evlenme ümidiyle yola çıktı.

GOOGLE TRANSLATE İLE EVLİLİK TEKLİFİ

Hindistan'dan Endonezya'ya gitmek için 10 bin kilometreden fazla yol kat eden Sumit, evlilik teklifini önce İngilizce yaptı ama kadının bunun anlamaması üzerine Google Translate'den yardım aldı.

CEVAP BEKLEDİĞİ GİBİ OLMADI

Sumit'inumutla cevap beklediği anlar kadının yanıtı ile hüsrana dönüştü. Zira kadının yanıtı net ve sarsıcı oldu: "Seni istemiyorum, ülkene geri dön."

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan anların yer aldığı video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, "Bu kadar mesafe, bu kadar emek, tek cümleyle bitti" yorumlarıyla olaya tepki gösterdi.