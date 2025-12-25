10 bin kilometreden fazla yol gitti, evlilik teklifine aldığı cevapla şoke oldu
İnternetten tanıştığı Endonezyalı genç kızla buluşmak için iki ülke arasında 10 bin kilometreden fazla mesafe olmasına rağmen yola çıkan Hintli bir adamın yaşadıkları, sosyal medyada paylaşılan viral video ile gündem oldu. Evlenme teklifini Google Translate aracılığıyla yapan adamın aldığı yanıt, izleyenleri de adamı da şoke etti.
İNTERNETTE BAŞLAYAN İLİŞKİ ENDONEZYA'DA BİTTİ
Sumit adlı Hintli adam, internet üzerinden tanıştığı Endonezyalı kadınla ortak bir dil bilmeden iletişim kurdu. Çeviri uygulamalarıyla süren bu iletişim, Sumit'i Endonezya'ya gitmeye yöneltti. Sumit evlenme ümidiyle yola çıktı.
GOOGLE TRANSLATE İLE EVLİLİK TEKLİFİ
Hindistan'dan Endonezya'ya gitmek için 10 bin kilometreden fazla yol kat eden Sumit, evlilik teklifini önce İngilizce yaptı ama kadının bunun anlamaması üzerine Google Translate'den yardım aldı.
CEVAP BEKLEDİĞİ GİBİ OLMADI
Sumit'inumutla cevap beklediği anlar kadının yanıtı ile hüsrana dönüştü. Zira kadının yanıtı net ve sarsıcı oldu: "Seni istemiyorum, ülkene geri dön."
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yaşanan anların yer aldığı video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, "Bu kadar mesafe, bu kadar emek, tek cümleyle bitti" yorumlarıyla olaya tepki gösterdi.