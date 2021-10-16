Yardım için kamera karşısına geçen 3 çocuk annesi kadının yanlışlıkla verdiği çıplak poz olay oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yardım için kamera karşısına geçen 3 çocuk annesi kadının yanlışlıkla verdiği çıplak poz olay oldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

İngiltere'de yaşayan Clare Pert isimli kadın, bir yardım kuruluşu adına düzenlenen takvime fotoğraf vermek için kamera karşısına geçti. Ancak kadın, çekim konseptini yanlış anlayınca çırılçıplak poz verdi. O dönem 16 aylık hamile olan kadının pozu sosyal medyada 17 bin beğeni aldı. Pert, poz nedeniyle utanç yaşadığını söyledi.

İngiltere'de yaşayan Clare Pert isimli kadının başına gelen ilginç olay, sosyal medyada çok konuşuldu. 3 çocuk annesi kadın, yerel bir bakımevi için düzenlenen takvime poz vermek için kamera karşısına geçti. Ancak o dönemde 16 aylık hamile olan kadın, çekim konseptini yanlış anlayarak soyundu ve öyle poz verdi.

FOTOĞRAFI TAKVİMDE YAYINLANDI

Clare Pert'in çektirdiği çıplak poz, bakımevi için hazırlanan takvimde yer aldı. Takvimin bastırılmasının ardından kendisini çırılçıplak şekilde gören kadın, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü herkes kıyafetleriyle poz vermişti, çıplak poz veren bir tek kendisiydi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Clare Pert, başına gelenleri sosyal medya hesabından anlattı. Pert, "Fotoğraf çekiminin çıplak olduğunu düşündüm. Zaten çekime geç kalmıştım, aceleyle hemen kamera karşısına geçtim. Fakat yaptığımın büyük bir hata olduğunu daha sonra fark ettim" dedi. Clare Pert'in Facebook üzerinden anlattıkları kısa sürede viral olarak, 17 binin üzerine beğeni aldı.

İşte o fotoğraf:

Yardım için kamera karşısına geçen 3 çocuk annesi kadının yanlışlıkla verdiği çıplak poz olay oldu

Yardım için kamera karşısına geçen 3 çocuk annesi kadının yanlışlıkla verdiği çıplak poz olay oldu

Yardım için kamera karşısına geçen 3 çocuk annesi kadının yanlışlıkla verdiği çıplak poz olay oldu

Yardım için kamera karşısına geçen 3 çocuk annesi kadının yanlışlıkla verdiği çıplak poz olay oldu
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı

9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Koray Aydın Ali Babacan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Burak Özçivit Tamer Karadağlı
Spor Marcao Muslera Ali Koç Fernando Alonso Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yardım için kamera karşısına geçen 3 çocuk annesi kadının yanlışlıkla verdiği çıplak poz olay oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 18:35:29. #1.17#