Yardım için kamera karşısına geçen 3 çocuk annesi kadının yanlışlıkla verdiği çıplak poz olay oldu

İngiltere'de yaşayan Clare Pert isimli kadının başına gelen ilginç olay, sosyal medyada çok konuşuldu. 3 çocuk annesi kadın, yerel bir bakımevi için düzenlenen takvime poz vermek için kamera karşısına geçti. Ancak o dönemde 16 aylık hamile olan kadın, çekim konseptini yanlış anlayarak soyundu ve öyle poz verdi.

FOTOĞRAFI TAKVİMDE YAYINLANDI

Clare Pert'in çektirdiği çıplak poz, bakımevi için hazırlanan takvimde yer aldı. Takvimin bastırılmasının ardından kendisini çırılçıplak şekilde gören kadın, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü herkes kıyafetleriyle poz vermişti, çıplak poz veren bir tek kendisiydi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Clare Pert, başına gelenleri sosyal medya hesabından anlattı. Pert, "Fotoğraf çekiminin çıplak olduğunu düşündüm. Zaten çekime geç kalmıştım, aceleyle hemen kamera karşısına geçtim. Fakat yaptığımın büyük bir hata olduğunu daha sonra fark ettim" dedi. Clare Pert'in Facebook üzerinden anlattıkları kısa sürede viral olarak, 17 binin üzerine beğeni aldı.

İşte o fotoğraf:

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