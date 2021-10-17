Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yakını iş insanı Alex Saab 'para aklama' suçlamasıyla ABD'ye iade edildi - Haberler
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BBC

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yakını iş insanı Alex Saab 'para aklama' suçlamasıyla ABD'ye iade edildi

BBC - Haberler | Dünya
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yakını iş insanı Alex Saab 'para aklama' suçlamasıyla ABD'ye iade edildi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun en yakın danışmanlarından Alex Saab, geçen sene gözaltına alındığı Cabo Verde'den, Cumartesi günü 'para aklamakla' suçlandığı ABD'ye iade edildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun en yakın danışmanlarından Alex Saab, geçen sene gözaltına alındığı Cabo Verde'den, Cumartesi günü 'para aklamakla' suçlandığı ABD'ye iade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Kolombiya doğumlu Venezuelalı iş insanı ve diplomat Alex Saab'ı, Maduro yönetimi adına Amerikan bankaları üzerinden 'para aklama ve yolsuzluk ağlarını idare etmekle' suçluyor.

ABD Adalet Bakanlığı, yazılı açıklamasında Saab'ın Pazartesi günü Florida'da hakim karşısına çıkarılacağını duyurdu.

Saab'ın yanı sıra ortağı Alvaro Pulido da ABD'de gıda yardımını sömüren yolsuzluk ağı kurmakla suçlanıyor.

Saab ve Pulido'nun, yaklaşık 350 milyon doları, ABD ve diğer ülkelerdeki banka hesapları üzerinden Venezuela'dan çıkardıkları iddia ediliyor. Saab ve Pulido, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Saab'ın ABD'ye iade edilmesinin ardından, Venezuela hükümeti, ABD destekli muhalefetle yürütülen görüşmeleri de askıya aldı. Meksika'da bu hafta sonu devam etmesi beklenen görüşmeler, ülkede şiddet olaylarını tetikleyen siyasi krizi ve ekonomik sorunları çözmeyi hedefliyordu.

Saab geçen sene Haziran'da, uçağı yakıt ikmalı için Cabo Verde'ye indiğinde gözaltına alınmıştı.

Saab, Covid-19 salgınıyla mücadele için tıbbi malzeme tedarik etme amaçlı seyehat ettiğini söylüyordu. Saab, yöneltilen bütün yolsuzluk ve para aklama suçlarını reddediyor ve suçlamaların siyasi olduğunu ifade ediyor.

Venezuela hükümeti de ABD'yi diplomatik personelini kaçırmakla suçladı. Saab, Maduro tarafından ülke adına Meksika'daki müzakereleri yürüten heyetin resmi üyesi olarak atanmıştı.

Saab'ın ABD'ye iade edilmesi kararı sonrası muhalefetle yürütülmesi planlanan görüşmelerin askıya alındığı kararını müzakere heyetinin başı, Sosyalist Parti'den Jorge Rodriguez açıkladı. Rodriguez, kararı protesto ettiklerini söyledi.

Saab, değeri olduğundan yüksek gösterilen anlaşmalarla, hükümetin belirlediği döviz kurlarıyla ve ülkenin gıda yardım programı üzerinden yolsuzluklarla yüklü miktarlarda para aklamakla suçlanıyor.

Venezuela, yıllardır süren siyasi ve ekonomik kriz sonucu gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşıyor. Venezuela muhalefeti, Saab'ı, Maduro yönetiminin 'karanlık işlerini yürüten' kişi olarak tanımlıyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de attığı tweette Saab'ın ABD'ye iade edilmesinin "Nicolas Maduro diktatörlüğünün yürüttüğü uyuşturucu trafiği, para aklama ve yolsuzlukla mücadelede bir zafer" olduğunu söyledi.

Saab'ın adı Venezuela ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde rol oynayan ve "altın-gıda-İran yakıtı" ticaretinin temelini atan isimler arasında geçiyordu.

Türkiye ise "ABD'nin yaptırımları nedeniyle özel sektör ve kurumlarca alınan kararların, ticari ve Türkiye-Venezuela ilişkilerinden bağımsız olduğunu" söylüyor.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yakını iş insanı Alex Saab 'para aklama' suçlamasıyla ABD'ye iade edildi

BBC
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Haber: Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yakını iş insanı Alex Saab 'para aklama' suçlamasıyla ABD'ye iade edildi - Haberler
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