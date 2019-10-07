Dünya Türkiye'nin Suriye'deki olası harekatına odaklandı: Operasyon hakkında hangi ülke ne dedi?

07.10.2019 18:36

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası operasyonuna katılmayacağını açıklamasının ardından uluslararası kamuoyu da harekat hakkında tavrını ortaya koymaya başladı.



Bölgedeki diğer önemli bir aktör Rusya'dan operasyon konusunda ilk açıklama Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle