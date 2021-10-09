Tarihin en büyük grip salgını! Uzmanlar "Bu yıl 60 bin kişi ölebilir" diye uyardı
İngiltere'de tarihin en büyük grip salgını patlak verdi. Uzmanlar, dalga dalga yayılan gribe karşı önlem çağrısı yaparken, "Bu yıl 60 bine yakın insanın hayatını kaybetmesi söz konusu" uyarısında bulundular.
Koronavirüsten büyük zarar gören İngiltere'de şimdi de grip salgınıyla mücadele ediliyor. Tarihin en büyük grip salgını olduğu belirtilen salgınla ilgili uzmanlardan korkutan uyarılar geldi. İngiltere Tıp Bilimleri Akademisi'nden dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Ülkede bu kış, grip nedeniyle 60 bin kişinin hayatını kaybedebileceği açıklandı.
Yapılan araştırmada geçen yıl koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için uygulanan kısıtlamaların diğer solunum yolu virüslerinin engellenmesine yardımcı olduğu belirtildi. Gribe karşı bağışıklığın zayıflamasının, bu yıl 15 bin ila 60 bin kişinin gripten ölmesine neden olabileceği ifade edildi.
Gripten her yıl ortalama 11 bin kişinin öldüğüne dikkat çeken uzmanlar İngiltere'de bu yıl grip vakalarında büyük artış yaşanmasının beklendiğini açıkladı, geniş kapsamlı bir aşılamanın bu riski azaltmaya yardımcı olabileceği de vurgulandı
İngiltere Kamu Sağlığı Direktör Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam "Kısıtlamalar nedeniyle geçen yıl çok fazla kişi grip olmadı, bu yüzden toplumumuzda her zamanki kadar doğal bağışıklık yok" dedi. Van-Tam, halka en kısa sürede grip aşısı olmaları çağrısında bulundu.