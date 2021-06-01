Dünya Süt Günü miniklerin coşkusuyla kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Süt Günü miniklerin coşkusuyla kutlandı

Dünya Süt Günü miniklerin coşkusuyla kutlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

1 Haziran Dünya Süt Günü Etkinlikleri çerçevesinde İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile Konak İlçesinde yer alan Ömer Halisdemir Anaokulunda bir kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'nin yanı sıra öğretmenler ve süt üretici kuruluşların temsilcileri katıldı.

Etkinlikte anaokulu öğrencilerine sütün faydaları anlatılarak süt dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Türkiye'nin süt üretimi bakımından dünyada 8. sırada bulunduğunu söyleyerek, "Süt üretimi bakımından çok iyi noktada olan ülkemizde tüketim alışkanlığının da artırılması gerekiyor. Çocukların ve gençlerin gelişip büyümeleri, hayatlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için süt ve süt ürünlerinin önemi büyük. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık tüketim miktarı ise maalesef istediğimiz noktada değil. Bu nedenle süt tüketimimizin arttırılması ve tüketimi teşvik etme noktasında daha çok çalışmalıyız. Süt tüketimi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi açısından bu tür etkinlikler önemli birer örnek teşkil etmektedir. Biz de 30 ilçemizde anaokulu öğrencilerine toplam 30 bin kutu süt dağıtımı gerçekleştirdik. Çocuklara sütün faydalarını anlattık ve farkındalığı bu yaşlarda oluşturmaya çalıştık" dedi.

Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, "Süt insan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. İnsanların doğumdan itibaren aldıkları ilk besin olan süt, protein, kalsiyum başta olmak üzere birçok besin öğesini bünyesinde bulunduran önemli bir gıda maddesidir. Başta gelişme çağındaki siz değerli çocuklarımız olmak üzere,gençlerin, anne adaylarının, yaşlıların, süt ve süt ürünlerini dengeli biçimde tüketmeleri gerekir.Süt ve süt ürünlerinin, çocukluktan başlamak üzere her yaşta tüketilmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

FAO verilerine göre dünya genelinde 6 milyar kişi tarafından tüketilen süt ürünleri insan beslenmesinde çok önemli bir yere sahip.

2001 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından, sütün küresel bir gıda ürünü olarak önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süt Gününde, süt ürünlerinin sağlıklı beslenme, duyarlı gıda üretimindeki yeri ile istihdama, üretime olan katkısı hatırlatılıyor.

Kaynak: Bültenler

İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
Son Dakika: 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'da verilecek
Son Dakika: 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'da verilecek
Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak...
Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Nikos Dendias Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Ebru Gündeş Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Enes Ünal Cristiano Arda Turan Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya Süt Günü miniklerin coşkusuyla kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:27:05. #1.16#

title