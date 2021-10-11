Squid Game dizisi gerçeğe dönüşüyor! Şeker kalıbı oyununu oynayacaklar

Dünya genelinde büyük etki yaratan Squid Game dizisi çılgınlığı sürüyor. Önemli bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran dizideki oyunlar da hayli ilgi çekiyor. İskoçya'daki bir kafe ise başlattığı etkinlik ile müşterilerine şeker çıkarma oyununu oynatacak. Şekeri kırmadan çıkarabilenler, bedava yemeğin sahibi olacak.

ZİRVE HESAPLARI YAPIYORLAR

Hwang Dong-hyuk tarafından yazılan ve yönetilen Squid Game'de para sıkıntısı çeken oyuncuların aldıkları bir davet üzerine yaşadıkları anlatılıyor. Netflix'in paylaştığı en çok izlenen dizi ve filmlerin listesinin başında Bridgerton dizisi zirvede yer alıyordu ancak Netflix CEO'suna göre Güney Kore yapımı 'Squid Game' yakında zirveye çıkabilir.

KIRMADAN ÇIKARMALARI GEREKİYOR

Squid Game dizisinin üçüncü bölümünde karakterler yarışmanın ikinci turuna geçebilmek için bir iğne kullanarak sert bir bal peteği tabakasından önceden çizilmiş şekilleri çıkarmaları gerekiyordu. Yarışmacılar bal peteği şeklin sınırlarının dışına çıkarsa ya da verilen süreyi aşarlarsa yarışmadan eleniyordu.

DİZİDEN ESİNLENEREK OYUNU OYNATACAK

Independent Türkçe'de yer alan bir habere göre, Glasgow'daki Kcal Kitchen, Netflix dizisinden esinlenerek bu oyunun kendi versiyonunu başlattı ve oyunun detaylarını sosyal medyada paylaştı.

KAZANANLARA ÜCRETSİZ YEMEK

Yemek yiyenlere, üstünde Squid Game'de görülenlere benzer bir bal peteği olan bir yığın pankek veriliyor. Müşterilerin yemeği ücretsiz alabilmeleri için sadece bıçaklarını kullanarak şekli çıkarmaları gerekiyor.

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