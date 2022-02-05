Dünya Saplar Günü ne zaman kutlanıyor ve kimler kutluyor sosyal medyada mizah konusu olan bu günün gerçekte resmiyeti var mı merak ediliyor. Peki, Dünya Saplar Günü ne zaman? Dünya Yalnızlar Günü ne zaman? Dünya Saplar Günü nedir? Dünya Bekarlar Günü ne zaman? İşte tüm detaylarıyla haberimizde...

DÜNYA SAPLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Saplar Günü olarak bazı kişiler 14 Şubat Sevgililer Günü'nün ertesi günü yani 15 Şubat'ı Dünya Saplar Günü olarak kutlamaktadır. Ancak Dünya Saplar Günü veya Dünya Yalnızlar Günü diye bir gün resmiyette yoktur. Dünya Bekarlar Günü ise 11 Kasım'dır.

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Bekarlar Günü, 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi çıkarılmıştı. Bu tarih gelenekselleşerek günümüzde alışveriş çılgınlığı şeklinde kutlanan bir güne dönüştü.

Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak ortaya çıkmıştır. 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009'dan değişerek gelmiş ve alışveriş festivaline dönüşmüştür. Bekarların kendilerine hediye alarak kutladığıfestivalin ilk yılında Alibaba'dan 8 milyon dolarlık online alışveriş yapılmıştı. Günümüzde de Alibaba'nın satış rekorları kırdığı gün Bekarlar Günü'dür.

Bekarlar Günü etkinliğinin kökü ise Çin'in 1978 yılında uygulamaya başladığı tek çocuk politikasına dayanıyor.

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