Dünya Sanat Günü'ne Amazon Damgası

İzmirli kadın ressam, şair ve müzisyenler 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nü, Kültürpark'ta yer alan İzmir Sanat Merkezi'nde kutluyacak. 'Amazonlar, İzmirli Kadın Sanatçılar Dünya Sanat Gününde Buluşuyor' etkinliği İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, merkezi İzmir'de bulunan Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) ve Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği (UKDD) işbirliğinde gerçekleştirilecek. Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Eski Bakan ve Eski Buca Belediyesi Başkanlarımızdan UKDD Genel Başkanı Işılay Saygın, "Bizler, yeni binyılın eşiğindeki kadınlarız. Her birimiz değerli ve gerekliyiz. 21. yüzyılın politikalarını dünyaya iletecek olan kadınlar yani bizleriz. Türk kadını uzun bir yolculuk ve zorlu bir serüvenden geçerek bu günlere geldi" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçmişten geleceğe uzanan bu serüvenin izini sürmek, sanatın ve kadının değerini bir kez daha vurgulamak amacıyla 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde böyle bir organizasyonu düzenledik. Bu etkinliği UASB ile birlik ve dayanışma kararlılığıyla şu nedenlerle koordine ettik: Kadınlar arasında ulusal ve uluslararası projelerle yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak. Kadını cins olarak ezilmişliğe mahkûm eden, kadınlar üzerinden süregelen her türlü baskıyı kaldırılması için mücadele etmek. Kadına karşı şiddeti önlenmek. Kadının ekonomide, siyasette, sosyal hayatın her katmanında yer alabilmesi sağlamak. Kadının geleneklerimizin, göreneklerimizin ve değer yargılarımızın ışığında statüsünü yükseltmek."

HERKES DAVETLİDİR

UASB Genel Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan ise yaptığı açıklamada, çağımız insanının yalnızlığını çoğaltan popülist kültürün işgali altında olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Savaşlar, doğal afetler hepimizi hızla yok oluşa sürüklerken, en çok bedel ödeyenler kadınlar ve çocuklardır. Bu nedenle günümüzde barış ve kardeşlik için, doğal hayatın korunması için direnen kadınlar, bu kentin mitolojik kahramanları olan Amazonların torunlarıdır. Aslında farklı duruşu, söylemi olan her kadın bir Amazondur. Barışı ve sevgiyi baz alan her sanatçı da aktivisttir. Bu nedenle tarihsel olarak Amazonları, günümüzün aktivistleri olarak değerlendiriyorum. Bu inançla İzmir'de yaşayan ressam, şair, müzisyen ve sinema alanında çalışmalarıyla örnek olmuş sanatçılarımızı 15 Nisan'da gerçekleştireceğimiz 'Amazonlar, İzmirli Kadın Sanatçılar Dünya Sanat Gününde Buluşuyor' etkinliğini UKDD ile gerçekleştiriyoruz. Bütün sanatçılarımızı, halkımızı etkinliğimize bekliyoruz."

ÜNLÜ OPERA SANATÇILARIMIZ

Ümit Yaşar Işıkhan, dünya çapında tanınan İzmirli opera sanatçılarımız Didem ve Sinem Balık'ın da 'Amazonlar, İzmirli Kadın Sanatçılar Dünya Sanat Gününde Buluşuyor' etkinliğinde yer alacağını duyurdu. Avrupa'da 'Opera Twins/ Opera İkizleri' olarak tanınan Didem ve Sinem Balık'ın aşkı opera ile yorumladıkları 'Aşk ve Tango' albümleri dinleyicilerle buluştuğu günden bu yana büyük ilgi gördü.