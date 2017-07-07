Dünya Şampiyonu İçin Ödül Töreni

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran PTT Spor Kulübü sporcusu Zeliha Ağrıs'ın bu başarısıyla Türkiye'yi gururlandırdığını söyledi.



Güney Kore'de düzenlenen şampiyonada altın madalya alan milli tekvandocu Zeliha Ağrıs için Bakanlık Spor Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.



Arslan, törende yaptığı konuşmada, ülkenin kalkınmasının önemine dikkati çekerek, geleceğin teminatı olan gençlerin gelişmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.



Gençlerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde millet olma şuuruyla sokaklara çıktığını anımsatan Arslan, "Çok iyi bir ülkeyi geleceğin teminatı gençlere emanet edebilirsiniz ancak o gençleri iyi yetiştiremezseniz o işin bir ayağı topal kalır. Gençler, 'Biz ecdattan aldığımız mirasın, nasıl bir emaneti omuzladığımızın farkındayız. Millet olma şuuruyla hainlerle baş etmenin ne demek olduğunu biliyoruz.' dediler." ifadelerini kullandı.



Arslan, Bakanlık olarak gençlere sahip çıkmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, Ulaştırma Spor Kulübü bünyesinde Cihat Kutluca, Şakir Bezci, Kadriye Selimoğlu, Bahri Tanrıkulu, Hamide Bıçkın Çetiner gibi dünya şampiyonları yanında, 30'a yakın Avrupa şampiyonu ve yüzlerce uluslararası şampiyon yetiştiğini bildirdi.



PTT Spor Kulübü'nün Antrenör Ali Sarı önderliğinde pek çok şampiyon yetiştirdiğine işaret eden Arslan, "Onlardan beklentimiz yüksek. Sevgili kızım Zeliha, hepimizi gururlandırdın. Gözlerimizi yaşarttın. Türk Bayrağı'nı o salonda taşırken gururlanmaman, İstiklal Marşı'nı okuturken kendinden geçmemen mümkün mü? Artık sen Orta Anadolulu emekli bir anne ile babanın kızı Zeliha değilsin. Sen artık 80 milyonun kızı Zeliha'sın. Zeliha'nın aldığı ödüllerin manevi değeri tartışılamaz. Bir ödül de biz vermek istiyoruz. Kurallardan taviz vermeden ailesine kolay gitsin gelsin istiyoruz. Bakanlık olarak kendisine bir cip vermek istiyoruz." diye konuştu.



"Başarımızın dünya sahalarına taşınması bizi onurlandırdı"



PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyi·k de PTT Spor Kulübü sporcusu Ağrıs'ı başarısından dolayı tebrik ederek, milli tekvandocunun kazandığı altın madalyayla Türkiye'ye ve PTT'ye büyük bir gurur yaşattığını ifade etti.



Son 15 yıldır PTT'nin gözle görülür şekilde ilerleme kaydettiğini vurgulayan Bozgeyik, "Bir dünya markası olmak için 40 bin kişilik çalışanımızla gece gündüz hareket etmekteyiz. Kültürde, sanatta, sporda da bir marka olmak yolunda hedefler koyarak gayret gösteriyoruz. Zelihamızın bu başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sporda sağladığımız başarının dünya sahalarına taşınması bizi onurlandırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.



Plaket takdimlerinin ardından milli tekvandocu Ağrıs'a söz konusu cipin anahtarı teslim edilirken, Bakan Arslan tarafından kendisine bir de cep telefonu hediye edildi. Antrenör Ali Sarı'ya ise Bakanlık tarafından 20 bin lira ödül verildi.