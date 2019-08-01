Dünya şampiyonu atlete mahkemeden kötü haber: Ünvanın korumak için yarışamayacak

Dünya şampiyonu Güney Afrikalı atlet Caster Semenya'ya İsviçre Federal Mahkemesi'nden kötü haber: Mahkemenin yeniden yürürlüğe koyduğu kural değişikliği uyarınca Semenya, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 800 metrede yarışamayacak.

Testosteron seviyesi sıradan kadınlardan 3 kat fazla olan olimpik atlet Semenya Katar'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışmasını engelleyen kural ise kadın sporcularda testosteron hormonu sınırlamasına yönelik değişikliğin tekrar yürürlüğe konması oldu. Euronews.com'da Görüntüle