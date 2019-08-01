Dünya şampiyonu atlete mahkemeden kötü haber: Ünvanın korumak için yarışamayacak
Dünya şampiyonu atlet Caster Semenya'ya İsviçre Federal Mahkemesi'nden kötü haber: Mahkemenin yeniden yürürlüğe koyduğu kural değişikliği uyarınca testosteron seviyesi normalin üç katı olan Semenya, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 800 metrede yarışamayacak.
Dünya şampiyonu Güney Afrikalı atlet Caster Semenya'ya İsviçre Federal Mahkemesi'nden kötü haber: Mahkemenin yeniden yürürlüğe koyduğu kural değişikliği uyarınca Semenya, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 800 metrede yarışamayacak.
Testosteron seviyesi sıradan kadınlardan 3 kat fazla olan olimpik atlet Semenya Katar'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışmasını engelleyen kural ise kadın sporcularda testosteron hormonu sınırlamasına yönelik değişikliğin tekrar yürürlüğe konması oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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