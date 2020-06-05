Dünya Sağlık Örgütünden ülkelere "halka açık alanlarda maske takılsın" tavsiyesi
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Dünya Sağlık Örgütünden ülkelere "halka açık alanlarda maske takılsın" tavsiyesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için mevcut kılavuzunu güncelleyerek, hükümetlere ilk kez halka açık yerlerde kumaş yüz maskeleri takılmasının teşvik edilmesi yönünde tavsiyede bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünden ülkelere
05.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:57

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için mevcut kılavuzunu güncelleyerek, hükümetlere ilk kez halka açık yerlerde kumaş yüz maskeleri takılmasının teşvik edilmesi yönünde tavsiyede bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, Kovid-19'un kontrol altına alınması için maske kullanımı konusunda DSÖ'nün bugün mevcut rehberini güncellediğini belirterek, "Bu kılavuz, gelişen kanıtlara dayanıyor ve kimin maske takması gerektiği, ne zaman takılması ve ne yapılması gerektiği konusunda güncellenmiş tavsiyeler sunuyor." dedi.

Kılavuzun eldeki tüm mevcut delillerin dikkatli şekilde gözden geçilerek ve uluslararası halk sağlığı uzmanları ve sivil toplum örgütleriyle yapılan kapsamlı istişareler sonucu geliştirildiğini anlatan Ghebreyesus, "Maskeler tek başına sizi Kovid-19'dan koruyamaz." diye konuştu

Ghebreyesus, DSÖ'nün, Kovid-19 semptomları taşıyan hastaların evde kalması ve sağlık uzmanlarıyla irtibat halinde olması tavsiyesinin aynen devam ettiğini belirterek, "Kovid-19 taşıdığı teyit edilen kişiler izole edilmeli, bir sağlık kuruluşunda bakım görmeli ve temas ettiği kişiler de karantinaya alınmalıdır. Hasta kişi veya temasta olduğu birinin illaki evini terk etmesi gerekiyorsa, bu kişiler tıbbi maske takmalıdır." ifadesini kullandı.

Maske takılması konusunda yenilikler

Sağlık kuruluşları gibi virüsün yayılma riskinin yüksek olduğu yerlerde sadece sağlıkçıların değil tüm çalışanların her koşulda "tıbbi maske" takması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"İkincisi, toplumda bulaşmanın olduğu yerlerde ve fiziksel mesafenin mümkün olmadığı durumlarda 60 yaş veya üstündekilerle sağlık sorunları olanların da tıbbi maske takmasını tavsiye ediyoruz. Üçüncüsü, DSÖ halka açık olan alanlarda maske kullanımı konusundaki kılavuzunu güncelledi. Gelişen kanıtlar ışığında, DSÖ, toplu taşıma, mağazalar ve diğer kapalı veya kalabalık ortamlarda halkın maske takmasını teşvik etme konusunda hükümetlere tavsiyede bulunuyor."

"Maskeler en az üç farklı malzeme katmanınından oluşacak"

Ghebreyesus, bilimsel verilerle güncellenmiş kılavuzun kumaş maskelerin bileşimi hakkında yeni bilgiler içerdiğini belirterek, "Bu yeni araştırmaya dayanarak, DSÖ, kumaş maskelerin en az üç farklı malzeme katmanından oluşmasını tavsiye etmektedir. Her katman için önerdiğimiz malzemelerin ayrıntıları kılavuzdadır." diye konuştu.

DSÖ'nün güncellenmiş kılavuzunda, tıbbi olmayan maskelerin mağazalarda, iş toplantılarında, sosyal aktivitelerde, toplu buluşmalarda, okullarda, ibadethanelerde, mülteci kamplarında ve toplu ulaşımda kullanılması tavsiye ediliyor.

Kılavuzda ayrıca maskelerin mümkün olan en yüksek sıcakta sık sık yıkanması ve başkalarıyla paylaşılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Kılavuz hayata geçirilsin çağrısı

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise aynı toplantıda yaptığı açıklamada, "Bu kılavuz üye devletlerimize rehberlik amacıyla verilmiştir ve ulusal makamlar tarafından uygun şekilde yorumlanmalı ve uyarlanmalıdır." dedi.

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove da "Maskelerin (Kovid-19'a karşı) kapsamlı bir paketin parçası olarak kullanılmasını öneriyoruz." şeklinde konuştu.

DSÖ, daha önce yaptığı açıklamalarda, sadece Kovid-19 hastaları ve onlara bakan kişilerin tıbbi maske kullanmasını öneriyor, hasta olmayanların maske takmasının koronavirüse karşı mücadelede yarardan ziyade ek riskler getirebileceği uyarısını yapıyordu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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