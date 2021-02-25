Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirginlik yaratacak aşı açıklaması: Mutasyona karşı etkili olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz

ABD ve Rusya sıraya girdi! Bıçakla 3 haftada yaptığı ürünleri 5 bin liraya kadar satıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs aşısıyla ilgili açıklaması korku yarattı. Aşıların mutasyona karşı etkisini tam olarak bilmediklerini belirten DSÖ, yurt dışı seyahati ve turizmi hareketlendirmek için gündeme getirilen aşı pasaportuna da karşı çıkarak, aşı olanların seyahat kısıtlamalarından muaf tutulmaması gerektiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını dünya çapında can almaya devam ederken, salgını bitirmek için aşılama kampanyaları da aralıksız sürüyor. Ülkeler vatandaşlarını aşılarken, salgından etkilenen pek çok sektör de toparlanmak için aşı olanların oranının artmasını bekliyor.

Salgından en çok etkilenen sektörlerden biri turizm. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yurt dışına çıkışın anahtarı olması beklenen 'aşı pasaportu' konusunu tartışıyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) aşı pasaportuyla ilgili kritik bir uyarı geldi.

MUAF TUTULMAMALI

Pek çok ülkenin koronavirüs aşısı olan kişileri karantina ve kısıtlama uygulamalarından muaf tutma planına karşı çıkan DSÖ, aşının virüs ile mutasyonlara karşı etkinliği ve bulaşmayı önlemesiyle ilgili bilinmeyen kritik veriler olduğunu aktardı. Bu nedenle aşı pasaportu verilen kişilerin vakaları düşürmek için uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulmaması gerektiği belirtildi.

İSPANYA VE YUNANİSTAN BASTIRIYOR

Sınırlı sayıda doz bulunduğunu ve aşıya ihtiyacı olan öncelik listesindeki insanların haklarının seyahat edeceklere kaydırılmaması gerektiğini ifade eden DSÖ, "Ulusal otoriteler halk sağlığı önlemlerine öncelik vermeye devam etmelidir" vurgusu yaptı.

Avrupa Birliği üyeleri, yaz sezonunda turizmi canlandırmak için aşı pasaportu konusunu gündemde tutuyor. Geliri turizme bağlı olan AB üyelerinden İspanya ve Yunanistan, aşı pasaportunun resmileşmesi için özellikle bastırıyor.