Dünya Sağlık Örgütü'nden İyileşen Coronavirüs Hastaları ile İlgili Önemli Uyarı!
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Dünya Sağlık Örgütü'nden İyileşen Coronavirüs Hastaları ile İlgili Önemli Uyarı!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), coronavirüsü (covid-19) yenerek iyileşen hastaların, bir daha bu virüse yakalanmayacaklarına dair bir kanıt olmadığını açıkladı.

25.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:27
Dünya Sağlık Örgütü'nden İyileşen Coronavirüs Hastaları ile İlgili Önemli Uyarı!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), coronavirüsü (covid-19) yenerek iyileşen hastaların, bir daha bu virüse yakalanmayacaklarına dair bir kanıt olmadığını açıkladı.

İyileşenler Tekrar Hasta Olmayacak Diye Bir Kanıt Yok!

Dünya Sağlık Örgütü ayrıca, salgınla mücadelede bağışıklık pasaportu uygulamasına güvenilmemesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu. Söz konusu uygulama ile, iyileşen hastalara işe dönebilme veya seyahat edebilme izni verilmesi planlanıyor.

Örgütün açıklamasında, "Pandeminin bu aşamasında, bir 'bağışıklık pasaportu' veya 'risksiz sertifikanın' doğruluğunu garanti etmek için antikor aracılı bağışıklığın etkinliği hakkında yeterli kanıt yoktur." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'de coronavirüs test stratejileri kapsamında antikor kan testleri yapılması ve virüsün enfeksiyon oranının takip edilmesi planlanıyor. Antikor testleri, bir kişinin geçmişte koronavirüse yakalanıp yakalanmadığını tespit etmek için kullanılıyor.

Söz konusu testlerin, mevcut sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması ve aşı geliştirilmesine yardımcı olacak bilgilerin toplanması bakımından oldukça önemli olduğu belirtiliyor. İyileşen Covid-19 hastalarında antikor gelişebileceği ve bu antikorların coronavirüsü etkisiz hale getirebileceği tezi savunuluyor.

Ölü Sayısı Giderek Artıyor

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre, dünya genelinde coronavirüs vaka sayısı 2 milyon 815 bini geçmiş durumda. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 197 binden fazla olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Tamindir

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