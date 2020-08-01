Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs pandemisinin çok uzun sürmesini bekliyoruz
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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs pandemisinin çok uzun sürmesini bekliyoruz

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs salgını ile ilgili tedirgin eden bir açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Koronavirüs pandemisinin çok uzun sürmesini bekliyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs pandemisinin çok uzun sürmesini bekliyoruz
01.08.2020 23:49 | Son Güncelleme: 02.08.2020 00:05

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhonom Ghebreyesus, koronavirüs pandemisinin beklenilenden çok daha uzun süreceğini ifade etti.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 684 binden fazla insan hayatını kaybetti, 17 milyon 824 binden fazla insan Kovid-19'a yakalandı. Pandemi ilan edilen koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden bir açıklama geldi.

"PANDEMİNİN ÇOK UZUN SÜRMESİNİ BEKLİYORUZ"

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, "Koronavirüs pandemisinin çok uzun sürmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"ESKİ NORMALE DÖNÜŞ OLMAYACAK"

Öte yandan Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, koronavirüs salgını nedeniyle gelecekte eski normale geri dönüşün asla mümkün olmayacağını söylemişti.

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