Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
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Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros, koronavirüsü salgınından sonra insanların eski hayatına dönemeyeceğini belirterek Avrupa'daki durumun iyiye gittiği ancak dünyanın geri kalanında durumun hiç iyi olmadığı söyledi.

25.06.2020 20:34 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:42

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa Parlamentosu üyeleri ile yapılan video konferans toplantısında şu ana adar 9.2 milyon vakanın bildirildiğini açıkladı.Virüs salgınından sonra başlayacak hayatın eskisi gibi olamayacağını belirten Tedros, yeni normal hayat için yeni kuralların getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"AVRUPA'NIN DIŞINDAKİ BÖLGELERDE DURUM KÖTÜYE GİDİYOR"

Avrupa'daki durumun giderek iyiye gittiğini belirten Tedros dünyanın geri kalanında ise durumun giderek kötüleştiğini belirtti. Dünya genelinde gelecek hafta 500 bin can kaybı ve 10 milyon vaka beklediklerini belirten Tedros tedbirler konusundaki uyarılarını yineledi.

Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalannın durumu giderek kötüleşiyor

Virüsün Çin'in bildiriminden önce yayıldığına ilişkin kanıt bulunmadığını belirten Tedros, Çin'i dünyayı zamanında uyarmadığı için eleştiremeyiz dedi. Tedros, virüsün ilk olarak görüldüğü Wuhan'da çok sert tedbirler alındığının altını çizdi.

"AŞI KESİN ÇARE DEĞİL"

Aşı konusunda da açıklamalarda bulunan Tedros, aşının dünya sağlığı için önemini vurgulayarak bir yıl ya da daha kısa bir süre içinde aşıya erişilebileceğini belirtti. Tedros aşının kesin çare olmasının ise oldukça zor olduğu açıklamasını yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor

Dünya Manşet

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