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BBC

Reuters: Türk istihbaratı Irak'ın IŞİD liderlerinden Sami Casim'i yakalamasına yardım etti

BBC - Haberler | Dünya
Reuters: Türk istihbaratı Irak'ın IŞİD liderlerinden Sami Casim'i yakalamasına yardım etti

Reuters haber ajansı, Irak'ın IŞİD liderlerinden Sami Casim'i, Türk istihbaratının yardımıyla yakaladığını bildirdi.

Reuters haber ajansı, Irak'ın IŞİD liderlerinden Sami Casim'i, Türk istihbaratının yardımıyla yakaladığını bildirdi. Ajans haberini, adlarını açıklamadığı üç güvenlik kaynağına dayandırdı.

Irak, Pazartesi günü, güvenlik güçlerinin ülke vatandaşı Sami Casim'i yakaladığını duyurmuştu.

Sami Casim'in "sınır ötesinde düzenlenen özel bir operasyon" sonucu ele geçirildiği açıklanmış, operasyonla ilgili ayrıntılı bilgi verilmemişti.

Reuters'a konuşan ikisi Iraklı üç güvenlik kaynağı, Casim'in Suriye'nin kuzeybatısında saklandığını ve Türk istihbaratının onun yakalanmasında kritik rol oynadığını söyledi.

Ajansın "bölgesel çapta bir güvenlik kaynağı" olarak nitelendirdiği kişiye göre Sami Casim, yerel güvenlik güçlerinin yardımıyla yakalandı. Reuters, bu güçlerle, Suriyeli muhaliflerin kastedildiğini bildirdi.

'Tuzağa düşürüldü, Türkiye'de yakalandı'

Iraklı kaynaklar ise Casim'in bir tuzak sonucu Suriye'den ayrıldığını ve Türkiye'de yakalandığını söyledi.

Aynı kaynaklar, Casim'in askeri bir uçakla Irak'tan Türkiye'ye götürüldüğünü belirtti.

Irak istihbaratının Casim'i aylardır izlediği, geçen yıl yakalanan bir IŞİD'linin verdiği bilgilerin onun yakalanmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.

Irak ve Türkiye yetkilileri ise Reuters'a konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Sami Casim, IŞİD'in eski lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısıydı ve örgütün "mali işler sorumlusu" olarak biliniyordu.

Irak yetkililerine göre Casim, IŞİD lideri Emir Muhammed Abdul Rahman el Mevla el Selbi'ye de yakın bir isim.

"Hacı Hamid" olarak da bilinen Casim, ABD tarafından da aranıyordu.

ABD, Casim'in yakalanmasına yardımcı olacaklara 5 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) göre Casim, "IŞİD'in terör operasyonlarının finansmanında" önemli rol oynamış ve örgütün gelir getiren "yasa dışı petrol, gaz, tarihi eser ve mineral" satışı gibi mali operasyonlarını yönetmişti.

Reuters: Türk istihbaratı Irak'ın IŞİD liderlerinden Sami Casim'i yakalamasına yardım etti

Reuters: Türk istihbaratı Irak'ın IŞİD liderlerinden Sami Casim'i yakalamasına yardım etti

BBC
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Haber: Reuters: Türk istihbaratı Irak'ın IŞİD liderlerinden Sami Casim'i yakalamasına yardım etti - Haberler
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